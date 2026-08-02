دون خسائر بالأرواح.. النيران تقضى على محتويات شقة بالكامل فى قنا

اندلع حريق فى شقة سكنية داخل أحد العقارات بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق كبير فى شقة سكنية بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، دون أن يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بسيارتين إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد لبقية الشقق والمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية، أن ألسنة النيران تمكنت من كافة محتويات الشقة، إلا أنها لم تسفر عن أى إصابات أو خسائر بين السكان.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

