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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلان حالة الطوارئ في واشنطن مع اتساع حرائق الغابات واجتياحها ربع مليون فدان

حرائق الغابات
حرائق الغابات
أ ش أ

أعلنت السلطات في ولاية واشنطن الأمريكية، حالة الطوارئ بعد اتساع رقعة حرائق الغابات التي اجتاحت أكثر من ربع مليون فدان وتسببت في عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 60 ألف شخص.

وأعلن حاكم ولاية واشنطن، بوب فيرجسون - في مؤتمر صحفي - حالة الطوارئ على مستوى الولاية، وفرض حظرًا على إشعال النيران في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تفاقم الحرائق.

وقال فيرجسون: "إن الجفاف غير المسبوق والرياح العاتية التي نشهدها تسبب ظروفا خطيرة في جميع أنحاء الولاية، ولذلك نعلن حالة الطوارئ للمساعدة في منع الخسائر في الأرواح والأضرار المادية، وأحث جميع سكان واشنطن على القيام بدورهم لحماية ولايتنا خلال هذه الظروف القاسية".

وأكد مسؤولون في الولاية أنه لم تُسجل حتى الآن أي إصابات أو وفيات مرتبطة بالحرائق، رغم امتدادها إلى مساحات شاسعة وتواصل عمليات الإخلاء في المناطق المتضررة، بحسب وكالة أنباء /أسوشيتد برس/.

من جانبها، قالت رئيسة بلدية مدينة سبوكان، ليزا براون، "إن السلطات أخلت عددًا من المنشآت الحيوية، من بينها محطات معالجة المياه، ومحطة لتوليد الطاقة من النفايات، إضافة إلى مستشفى تابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى"، مشيرة إلى أن نطاق الإجلاءات يشمل مناطق واسعة من المدينة، ومن المرجح أن يرتفع عدد الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة منازلهم.

من جهتها، أفادت شركة المرافق العامة التي تخدم شرق ولاية واشنطن بأن نحو 60 ألف مشترك لا يزالون يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب الحرائق.

وتأتي هذه التطورات في ظل موسم حرائق نشط يشهده شمال غرب المحيط الهادئ، إذ تسببت نحو 34 ألف صاعقة برق سُجلت خلال الشهر الماضي في اندلاع سلسلة من الحرائق وإصدار أوامر إخلاء في الجزء الجنوبي من مقاطعة كولومبيا البريطانية.


 

السلطات ولاية واشنطن الأمريكية حرائق الغابات

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