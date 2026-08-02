شبكة بـ 10 ملايين جنيه.. تفاصيل مثيرة للجدل بزفاف سارة أبو الوفا

تصدر حفل زفاف الإعلامية سارة أبو الوفا والإعلامي عمرو عصام اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو من الاحتفال الذي أقيم وسط أجواء فخمة وحضور لافت لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وأثار الحفل حالة من الجدل، بعدما تردد أن قيمة شبكة العروس بلغت نحو 10 ملايين جنيه، وهو ما جعلها واحدة من أبرز التفاصيل التي شغلت المتابعين، إلى جانب الديكورات الفاخرة والإطلالة الأنيقة التي ظهرت بها العروس.

وشهد الحفل العديد من الفقرات الغنائية التي أضفت أجواءً من البهجة على السهرة، حيث قدم عدد من المطربين باقة من أشهر أغانيهم، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين شاركوا العروسين الاحتفال بهذه المناسبة.

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل صور الزفاف على نطاق واسع، مع تعليقات أشادت بفخامة الحفل والتنظيم المميز، بينما ركز آخرون على قيمة الشبكة التي أصبحت حديث الجمهور خلال الساعات الماضية، لتتصدر تفاصيل الزفاف قوائم الاهتمام عبر المنصات المختلفة.