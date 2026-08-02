موعد ومكان عزاء الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق

تُقام مساء اليوم، الأحد، مراسم عزاء اللواء يوسف الدهشوري حرب، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم، بمسجد الشرطة بمدينة التجمع الخامس.

وسادت حالة من الحزن بين أفراد أسرة اللواء يوسف الدهشور حرب أثناء تشيع الجثمان بمسجد المشير طنطاوي.

توفي يوم الجمعة الماضي، اللواء يوسف الدهشوري حرب نجم نادي الترسانة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، عن عمر ناهز 85 عاما.

وأعلن المهندس محمد الدهشوري، نجل اللواء يوسف الدهشوري حرب عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” وفاة والده وكتب :"والدي و حبيبي و سندي اللواء يوسف الدهشوري حرب في رحمة الله

مشوار اللواء الدهشوري حرب

بدأ يوسف الدهشوري حرب مشواره مع كرة القدم من بوابة نادي الترسانة حيث تألق مع الترسانه خلال فترة الستينيات، ثم انضم إلى صفوف منتخب مصر

وعقب انتهاء مشواره الكروي استمر الدهشوري حرب في مسيرته في وزارة الداخلية حيث تدرج في المناصب حتى وصل إلى رتبة لواء وتولى منصب مساعد وزير الداخلية.

وفي عام 2000، تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم