بدر عبد العاطي: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتتمسك بوحدة الدول وسيادتها

جدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، تأكيد رفض مصر الكامل لأي مخططات تتعلق بضم الضفة الغربية أو تهجير وترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.

وندد وزير الخارجية بالإجراءات غير القانونية التي تنفذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدًا رفض مصر لأي ممارسات من شأنها تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد عبد العاطي أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولة على مختلف الاتجاهات، وتحقيق تقدم في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها ملف الأمن المائي المصري.

وأوضح أن مصر تسعى إلى تسوية الأزمات الإقليمية وفق مبادئ تحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها، وترفض تقسيم الدول أو التعامل مع الكيانات من دون الدول، مع دعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزيز الحلول السلمية ورفض الحلول العسكرية.

وأشار إلى أن مصر تواصل تحركاتها واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بهدف دعم الاستقرار وخفض التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة ومصالح شعوبها.