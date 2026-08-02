وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار بالمنطقة دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لدعم التهدئة وخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية، انطلاقًا من قناعتها بأن الحلول العسكرية لا تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار والدمار.

وقال وزير الخارجية إن مصر تواصل جهودها لمنع اتساع دائرة الصراع والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب العمل على رفع المعاناة عن شعوب المنطقة ودعم مسارات التنمية.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر بذلت جهودًا مكثفة لوقف الحرب في قطاع غزة، والسعي إلى إيجاد أفق سياسي لتسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة وشاملة ونهائية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع في المنطقة.

وشدد على أنه لا أمن ولا استقرار لإسرائيل أو لأي دولة في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر تركز حاليًا على تنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء في مرحلتها الأولى أو الثانية.

وأضاف أن مصر تأمل، بعد التطورات الإيجابية من جانب الفصائل الفلسطينية، في استجابة الجانب الإسرائيلي لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، بما يشمل جمع وحصر السلاح، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية بصورة كاملة وغير مشروطة، والعمل على بدء مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.