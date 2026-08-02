بعد قرار صندوق النقد.. تراجع كبير في أسعار الدولار الآن بالبنوك

تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 2-8-2026، بنحو 50 قرشا تقريبا، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب قرار صندوق النقد الدولي بتحويل مبلغ 1.8 مليار دولار، الإثنين المقبل.

وأول أمس الجمعة، أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أمين ماتي، عن تحويل مبلغ 1.8 مليار دولار، الإثنين المقبل، بعد انتهاء برنامج المراجعة الدورية للاقتصاد المصري والتي تمت بالموافقة على صرف الشريحة السابعة من مبلغ القرض المقدر بـ 8 مليارات دولار.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري اليوم الاحد 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.