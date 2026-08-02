مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

تصدّرت محرك البحث الشهير «جوجل» مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026.

تنسيق الجامعات 2026.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضية لطلاب الثانوية العامة 2026، خاصة كلية الطب الأسنان والصيدلة والهندسة هي الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير جوجل في تنسيق الثانوية العامة 2026، إذ بدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الثانوية العامة 2025

وقد جاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية - نظام حديث في تنسيق الثانوية العامة 2025:

هندسة بترول وتعدين السويس 305

طب القاهرة 303.5

طب المنصورة 303.5

طب الزقازيق 303

طب الإسكندرية 302.5

طب فاقوس 302.5

طب دمياط 302.5

طب كفر الشيخ 301.5

طب طنطا 301.5

طب عين شمس 301

طب بور سعيد 300.5

طب سوهاج 300.5

طب المنوفية بشبين الكوم 300.5

طب بنها 300.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 300

طب حلوان 300

طب السويس 299.5

طب الفيوم 299.5

طب بني سويف 299

طب جنوب الوادي 299

طب الاقصر 298.5

طب العريش 298.5

طب المنيا 298.5

طب أسيوط 298.5

طب أسنان المنصورة 298

طب الوادي الجديد 298

طب أسوان 298

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5

طب أسنان الزقازيق 297.5

طب أسنان كفر الشيخ 297.5

طب أسنان جنوب الوادي 297.5

طب أسنان طنطا 297

طب أسنان عين شمس 297

صيدلة سوهاج 297

طب أسنان الإسكندرية 297

طب أسنان القاهرة 297

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297

طب أسنان المنيا 297

طب أسنان أسيوط 297

طب أسنان المنوفية 296.5

طب أسنان السويس 296.5

طب أسنان بني سويف 296.5

طب أسنان الفيوم 296.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5

هندسة القاهرة 296

صيدلة المنصورة 296

هندسة المنصورة 296

صيدلة جنوب الوادي 296

صيدلة أسيوط 295.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 295.5

صيدلة الزقازيق 295.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5

علاج طبيعي قناة السويس 295

علاج طبيعي بورسعيد 295

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295

هندسة الزقازيق 295

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295

صيدلة المنيا 295

علاج طبيعي بنها 295

هندسة عين شمس 295

صيدلة طنطا 295

صيدلة المنوفية 294.5

صيدلة بور سعيد 294.5

صيدلة عين شمس 294.5

صيدلة دمنهور 294.5

صيدلة القاهرة 294.5

صيدلة الإسكندرية 294.5

صيدلة بني سويف 294.5

علاج طبيعي السويس 294.5

علاج طبيعي القاهرة 294.5

علاج طبيعي بني سويف 294.5

صيدلة ج الوادي الجديد 294

صيدلة مدينة السادات 294

صيدلة حلوان 294

صيدلة الفيوم 294

هندسة جنوب الوادي 293.5

هندسة دمياط 293.5

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5

هندسة سوهاج 293

هندسة بور سعيد 293

هندسة طنطا 292.5

هندسة بنها 292

هندسة كفر الشيخ 292

هندسة بنها بشبرا 291.5

هندسة حلوان 291

كلية الهندسة جامعة دمنهور 291

هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5

هندسة السويس 290.5

هندسة الإسكندرية 290.5

هندسة حلوان بالمطرية 290

هندسة الفيوم 289.5

هندسة أسيوط 289

هندسة بني سويف 288.5

هندسة أسوان 288.5

هندسة المنيا 288

هندسة الطاقة أسوان 287.5

هندسة الوادي الجديد 287.5

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284

تخطيط عمراني القاهرة 284

ووجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بمواصلة إتاحة المواد التوعوية والإرشادية التي تساعد طلاب الثانوية العامة على الاستخدام الصحيح لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريفهم بكافة الإجراءات التي تضمن تسجيل رغباتهم بسهولة ويسر، إلى جانب توضيح بعض قواعد القبول التي تهم الطلاب خلال أعمال التنسيق.