قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التجديد أم الاحتراف.. كيف ينتهي ملف إمام عاشور مع الأهلي؟
ارتفاع سعر الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
النيابة تحقق مع سائق أتوبيس الغربية وحفيده بعد حادث حصة شبشير المأساوي
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 2-8-2026 في مصر
إيران ترد على رواية ترامب: هو من تراجع عن الضربة العسكرية
متى تبدأ العدة؟ ومتى تبطل الرجعة؟.. تفاصيل جديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية
3 قتلى و7 مصابين في إطلاق نار يهز الولايات المتحدة
بعد نهاية كأس العالم.. من الأقرب للفوز بالكرة الذهبية 2026؟
طارق يحيى يدافع عن حمزة عبد الكريم: لاعب في برشلونة.. ارفعوا أيديكم عنه
قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2026 .. كل ما تريد معرفته قبل تسجيل الرغبات
هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
التغيرات المناخية تزيد موجات الحر.. الأرصاد تحذر من طقس أغسطس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة تحقق مع سائق أتوبيس الغربية وحفيده بعد حادث حصة شبشير المأساوي

انقلاب اتوبيس بخط طنطا ـشبشير
انقلاب اتوبيس بخط طنطا ـشبشير
الغربية أحمد علي

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بسرعة فتح باب التحقيق مع قائد الأتوبيس وحفيده الطفل المعجزة المتسببان في انقلاب اتوبيس نقل حكومي ودهس عدد من المواطنين أمام المسجد الكبير بقرية حصة شبشير مما تسبب في وفاة عجوز مسن وإصابة أخرين .

توجيهات عاجلة من النيابة العامة 


كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان والتحفظ على الطفل المعجزة وجده فضلا عن إنهاء تصريح دفن ضحية الحادث المؤلم وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

مصرع عجوز في حادث دهس 

من ناحية أخري أفاد مسئول طبي بالغربية منذ قليل بالغربية:وفاة عجوز مسن  والد العريس في حادث دهس وانقلاب اتوبيس بخط"طنطا - شبشير"  بمجرد وصوله إلي مستشفي طوارىء طنطا الجامعي .

كما كشف مسئول بالهيئة الإسعاف بمحافظة الغربية عن الدفع ب5 سيارات لنقل ضحايا حادث انقلاب اتوبيس "طنطا -شبشير" منهم حالة خطرة إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .

دعم هيئة الإسعاف 

وجاء ذلك بناءا على توجيهات من الدكتور محمد وجدي رئيس هيئة الإسعاف لدعم الأسر والعائلات لنقل ضحايا حادث دهس مواطنين بخط "طنطا - حصة شبشير"بنطاق محافظة الغربية  .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط قائد أتوبيس الغربية بتهمه الإهمال عقب انقلابه بخط "طنطا - حصة شبشير " بسبب السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وقوع الحادث ودهس المواطنين 

 

وكان الطريق الزراعي بخط "طنطا ـ حصة شبشير" شهد  استغلال صغير نزول سائق اتوبيس لشراء بعض احتياجات وقاده بسرعه زائدة مما تسبب في انقلابه ودهس عدد من المارة كانوا  في طريقهم لحضور حفل زفاف منا أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية حصة شبشير يفيد بانقلاب اتوبيس نقل بسبب السرعة الزائدة عقب اصطدامه بأحد أرصفة المنازل المتواجدة بخط "طنطا_حصة شبشير" بنطاق دائرة المركز.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .

تحرك عاجل من الجهات المعنية 


كما تم الدفع ب 5سيارات إسعاف و3 سيارات مطافئ مدعومة بقوات الحماية المدنية لنقل الضحايا كما خصصت اوناش لرفع اثار الحادث تيسير للحركة المرورية.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية النيابة العامة حادث دهس اتوبيس نقل عام حصة شبشير طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

الجنيه الذهب

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

تنسيق الجامعات 2026

موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026

انقلاب اتوبيس بخط طنطا ـشبشير

شاهد.. الفرح تحول لمأتم.. صغير يتسبب في انقلاب أتوبيس ودهس المارة بطنطا

أحمد موسى

الليلة الأخيرة .. أحمد موسى يحذر: التصعيد قادم والمنطقة منكوبة نسأل الله السلامة

نظام التأشيرة الجديد

بدأ تطبيقه اليوم بمطار القاهرة.. ماذا تعرف عن نظام التأشيرة الجديد؟

بيان توضيحي

ألفاظ خارجة .. محافظة الإسكندرية ترد على فيديو قاعة أفراح نادي الأطباء المثير

ترشيحاتنا

عداد الكهرباء

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف أسباب خصم الرصيد من العداد

ميجيل

الله يرحمك يا عم وحيد .. صانع المحتوى الإسباني ميجيل يودع صديقه المصري بكلمات مؤثرة

متحدث الصحة

الصحة: إغلاق وحدات صحية بالمنيا معلومات مغلوطة وشائعة مغرضة

بالصور

محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة.. وصفة شهية بخطوات سهلة

طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة
طريقة عمل أصابع الكفتة بحشو الجبنة

يزيد انتشار المرض ويقلل فرص النجاة.. أحذر تأخير علاج سرطان القولون لأيام قليلة

تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة
تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة
تأخير علاج سرطان القولون يقلل فرص النجاة

طريقة عمل الليموناضة المنعشة في المنزل.. مشروب صيفي بخطوات بسيطة

طريقة عمل الليموناضة
طريقة عمل الليموناضة
طريقة عمل الليموناضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد