شاهد.. الفرح تحول لمأتم.. صغير يتسبب في انقلاب أتوبيس ودهس المارة بطنطا

شهد الطريق الزراعي بخط "طنطا ـ حصة شبشير" استغلال صغير نزول سائق أتوبيس لشراء بعض احتياجات وقاده بسرعة زائدة مما تسبب في انقلابه ودهس عدد من المارة كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية حصة شبشير يفيد بانقلاب اتوبيس نقل بسبب السرعة الزائدة عقب اصطدامه بأحد أرصفة المنازل المتواجدة بخط "طنطا_حصة شبشير" بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .

كما تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية لنقل الضحايا كما خصصت اوناش لرفع اثار الحادث تيسير للحركة المرورية.

رفع كفاءة الخدمات

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.