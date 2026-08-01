ملكة جمال وتدرس الطب .. من هي لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

خطفت الشابة لجين خليفة الأنظار منذ اللحظات الأولى لظهورها في فيديو كليب "لولا البنات" للنجم عمرو دياب، لتتحول في ساعات قليلة إلى واحدة من أكثر الأسماء بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك "جوجل".

ولم يكن ظهورها اللافت هو السبب الوحيد في اهتمام الجمهور، إذ اكتشف المتابعون أن لجين لا تكتفي بعالم الأزياء والتمثيل، بل تدرس أيضًا في كلية الطب، وهو ما زاد من الفضول حول شخصيتها ومسيرتها.



فمن هي لجين خليفة؟ وكيف جمعت بين دراسة الطب، ولقب ملكة جمال، والتمثيل، والظهور مع الهضبة عمرو دياب؟ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: