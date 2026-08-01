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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

بيزيرا
بيزيرا
محمد بدران

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي لا تنوي التفريط في خوان بيزيرا، رغم تلقيه عرضًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، مشددًا على تمسك النادي بجميع عناصره الأساسية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر: "تعاقدنا مع بيزيرا مقابل 1.8 مليون دولار، وحاليًا وصلنا عرض كبير لضمه، لكن لا توجد نية للتفريط فيه. موقفنا واضح بعدم بيع أي لاعب، كما تعلمنا أهمية الحفاظ على حقوق اللاعبين الأجانب وإنهاء جميع إجراءاتهم أولًا بأول."

وتأتي تصريحات أحمد سليمان في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات اللاعب، إلا أن إدارة الزمالك حسمت موقفها بالتمسك باستمراره ضمن صفوف الفريق.

وفي سياق متصل، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، استعداداته للموسم الجديد، بعدما منح الجهاز الفني اللاعبين راحة عقب نهاية منافسات الموسم الماضي، ضمن خطة الإعداد التي تستهدف تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وقرر الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، إخضاع جميع اللاعبين لكشف طبي شامل، للاطمئنان على حالتهم الصحية واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة قبل بدء التدريبات الجماعية.

وتشمل الفحوصات الطبية قياسات بدنية واختبارات شاملة لجميع اللاعبين، بهدف تقييم جاهزيتهم ووضع برامج تدريبية تتناسب مع الحالة البدنية لكل لاعب، بما يضمن الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد.

كما يسعى الجهاز الفني إلى تقييم حالة اللاعبين العائدين من الإصابة، ومتابعة العناصر الصاعدة التي سيتم منحها الفرصة خلال المرحلة المقبلة، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية التي ستشهد التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية، ثم الانتقال إلى الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

بيزيرا الزمالك احمد سليمان مجلس الزمالك

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