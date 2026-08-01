من الرحيل إلى التجديد.. كيف حسم الأهلي مستقبل إمام عاشور؟

يتجه النادي الأهلي نحو حسم أحد أهم الملفات داخل الفريق الأول لكرة القدم بعدما اقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق لتمديد تعاقده حتى صيف 2030 في خطوة تستهدف الحفاظ على أحد أبرز نجوم الفريق خلال السنوات المقبلة وسط نفي تام لوصول أي عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي: لا عروض رسمية لرحيل إمام عاشور

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن ما تردد خلال الأسابيع الماضية بشأن وجود عروض خارجية لضم إمام عاشور لا يعدو كونه اجتهادات إعلامية أو استفسارات غير رسمية مؤكدًا أن إدارة النادي لم تتلق أي مخاطبات رسمية من أي نادٍ للتفاوض على ضم اللاعب.

وأوضح المصدر أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات فعلية مع أي طرف بشأن بيع إمام عاشور وأن اللاعب مستمر مع الفريق بصورة طبيعية خاصة في ظل اقتناع الجهاز الفني والإدارة بأهميته داخل التشكيل الأساسي ودوره المحوري في مشروع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن إدارة الكرة كانت قد وضعت قيمة مالية كبيرة للموافقة على رحيل اللاعب حال وصول عرض استثنائي إلا أن هذا السيناريو لم يتحقق وهو ما جعل ملف التجديد يتصدر أولويات النادي خلال الفترة الحالية.

مفاوضات التمديد تصل إلى مراحلها الأخيرة

وبالتوازي مع غياب العروض الرسمية كثفت إدارة الأهلي مفاوضاتها مع إمام عاشور ووكيله من أجل تمديد التعاقد حيث شهدت الأيام الماضية جلسات مكثفة عقب عودة اللاعب إلى تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون.

ووفقًا للتقارير نجح الطرفان في تقريب وجهات النظر بشأن جميع البنود الرئيسية ليصبح الإعلان عن تمديد العقد مسألة وقت فقط مع اتفاق مبدئي على استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء حتى يونيو 2030.

كما يتضمن العقد الجديد تعديلًا في المقابل المالي الذي يحصل عليه إمام عاشور بما يتناسب مع مكانته الفنية داخل الفريق بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الأهلي في المنافسات المحلية والقارية.

اتحاد جدة خارج الحسابات

وفي الوقت نفسه أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي كان من بين الأندية التي أبدت اهتمامًا بضم إمام عاشور خلال الميركاتو الصيفي إلا أن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة متقدمة.

وذكرت التقارير أن الأهلي تمسك بالحصول على 10 ملايين دولار تُسدد دفعة واحدة للموافقة على بيع اللاعب وهو ما لم يلق قبولًا من الجانب السعودي الذي فضل عدم استكمال المفاوضات في ظل تمسك النادي الأحمر بشروطه المالية.

ومع توقف هذا الملف تحركت إدارة الأهلي سريعًا لإنهاء مفاوضات التجديد حفاظًا على استقرار الفريق وإغلاق الباب أمام أي محاولات جديدة لضم اللاعب.

ركيزة أساسية في مشروع الأهلي

ويحظى إمام عاشور بثقة كبيرة داخل النادي سواء من جانب الإدارة أو الجهاز الفني بعدما نجح في فرض نفسه كأحد أبرز لاعبي الفريق منذ انضمامه بفضل مستواه الفني وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وترى إدارة الأهلي أن استمرار اللاعب يمثل أحد أهم عناصر الاستقرار الفني خلال السنوات المقبلة لذلك جاء التحرك المبكر لتجديد عقده مع تحسين راتبه بما يتناسب مع دوره داخل الفريق.

وبذلك يقترب الأهلي من غلق ملف إمام عاشور بشكل نهائي في رسالة واضحة تؤكد تمسك النادي بنجومه واستمرار سياسة الحفاظ على القوام الأساسي استعدادًا للارتباطات المحلية والقارية المقبلة.