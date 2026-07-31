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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جلسة بين إمام عاشور وسيد عبد الحفيظ.. تطورات جديدة في ملف تجديد عقد نجم الأهلي

عبد الحفيظ وامام
عبد الحفيظ وامام
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة في ملف تجديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا عقد جلسة بين اللاعب وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي، لمناقشة تفاصيل العقد الجديد.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "النهارده حصلت جلسة بين إمام عاشور وسيد عبد الحفيظ، اللاعب مرحب بالتجديد وحابب المكان جدًا وعايز يستقر أكتر مع النادي، وسيد أكد له إنه هيتقدر ماليًا كويس، وحصل كلام مبدئي على قيمة العقد، وهناك جلسة أخرى يوم الأحد لحسم الموقف."

وأوضح شوقي أن الجلسة شهدت أجواءً إيجابية، في ظل رغبة إمام عاشور في الاستمرار داخل صفوف الأهلي، وتمسكه بمواصلة مشواره مع الفريق، خاصة بعد تأكيده ارتياحه داخل النادي ورغبته في تحقيق المزيد من البطولات.

وأضاف أن سيد عبد الحفيظ طمأن اللاعب بشأن التقدير المالي، مؤكدًا أن إدارة الأهلي حريصة على منحه عقدًا يتناسب مع قيمته الفنية ودوره داخل الفريق، حيث تم التطرق بشكل مبدئي إلى القيمة المالية للعقد الجديد.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على عقد جلسة جديدة يوم الأحد المقبل، من أجل حسم جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي والإعلان الرسمي عن تجديد تعاقد اللاعب مع القلعة الحمراء.

ويُعد إمام عاشور أحد الركائز الأساسية في صفوف الأهلي، إذ يقدم مستويات مميزة منذ انضمامه للفريق، ما جعل إدارة النادي تتحرك مبكرًا لتأمين استمراره لفترة طويلة، ضمن خطة الحفاظ على القوام الأساسي للفريق استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

سيد عبد الحفيظ امام عاشور تجديد امام الأهلي

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