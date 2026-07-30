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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

د. جمال القليوبي
د. جمال القليوبي

لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر بحري يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، بل أصبح دوره يمعادلة استراتيجية جديدة فرضتها التطورات العسكرية والسياسية خلال السنوات الأخيرة. فسواء انتهت الحرب باتفاق سياسي، أو بوقف لإطلاق النار، أو حتى بتفاهمات إقليمية ودولية، فإن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن إيران استطاعت أن تجعل مضيق هرمز ورقة ضغط دائمة في معادلات الأمن والطاقة العالميين وباتت لديها تصورات عديدة عن استغلاله مستقبلا.

لقد أثبتت الأحداث أن امتلاك القدرة على التأثير في حركة الملاحة لا يعني بالضرورة الإغلاق الكامل للمضيق، وإنما يكفي خلق حالة من عدم اليقين الأمني، ورفع مستوى المخاطر أمام شركات النقل البحري وشركات التأمين وأسواق الطاقة. فمجرد التهديد باستخدام الصواريخ أو الطائرات المسيّرة أو الزوارق السريعة أو الألغام البحرية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، ويؤثر في أسعار النفط حتى وإن استمرت الناقلات في العبور. وقد دفعت هذه التطورات منظمات دولية ودولًا عديدة إلى التعبير عن قلقها بشأن سلامة الملاحة وحرية المرور في المضيق. 

ولعل أهم ما كشفته الأزمة هو أن مفهوم السيطرة البحرية لم يعد يعني الاحتلال العسكري للممرات، وإنما القدرة على تهديدها عند الحاجة. فإيران نجحت في ترسيخ قناعة لدى الأسواق العالمية بأن أي تصعيد سياسي أو عسكري قد يتحول سريعًا إلى أزمة في حركة الطاقة العالمية، وهو ما يمنحها ورقة تفاوض مؤثرة في أي ترتيبات مستقبلية.

وعلي الصعيد الاخر ،أدركت الدول المستهلكة للطاقة أن الاعتماد على مضيق هرمز وحده يمثل مخاطرة استراتيجية كبيرة. ولهذا بدأت تتسارع الخطط لتنويع مسارات تصدير النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب البرية، وزيادة الطاقات التخزينية، والاستثمار في موانئ بديلة، وتعزيز التعاون الأمني لحماية الملاحة البحرية.

كما كشفت الأزمة أن أسواق النفط أصبحت تتفاعل مع التهديدات قبل وقوعها. ففي الماضي كانت الأسعار ترتفع بعد حدوث الإغلاق أو الهجوم، أما اليوم فإن مجرد التصريحات أو المناورات العسكرية أو التحركات البحرية تكفي لإحداث تقلبات في الأسواق العالمية، وهو ما يعكس حجم التأثير النفسي والاستراتيجي الذي أصبح يمثله مضيق هرمز.

ومن زاوية أخرى، فإن الأزمة أعادت التأكيد على أهمية الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة للطاقة بعيدًا عن مناطق الصراع، وفي مقدمتها مصر، التي تمتلك قناة السويس، وخط أنابيب سوميد، وموانئ البحرين الأحمر والمتوسط، ومحطات إسالة الغاز، ومصافي التكرير، ومناطق التخزين. فكلما ارتفعت المخاطر في مضيق هرمز، ازدادت أهمية الممرات البديلة ومراكز تداول الطاقة التي تستطيع ضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

كما دفعت الأزمة شركات الطاقة العالمية إلى إعادة تقييم استثماراتها، ليس فقط وفقًا لحجم الاحتياطيات، وإنما أيضًا وفقًا لعوامل الاستقرار الجيوسياسي وأمن طرق التصدير. ولذلك أصبحت قرارات الاستثمار ترتبط بدرجة أكبر بتنوع مسارات النقل، والقدرة على تجاوز الاختناقات البحرية، وتوفير بدائل لوجستية مرنة.

ولا يعني ذلك أن إيران أصبحت تسيطر على المضيق سيطرة مطلقة أو تستطيع إغلاقه متى شاءت دون تكلفة أو ردود فعل، فالمضيق يخضع لتوازنات عسكرية وقانونية ودولية معقدة، كما أن أي تعطيل واسع ستكون له آثار كبيرة على جميع الأطراف، بما فيها إيران نفسها. لكن ما أصبح واقعًا هو أن عنصر المخاطرة المرتبط بالمضيق أصبح حاضرًا بصورة دائمة في حسابات الدول والشركات والأسواق، وهو تحول استراتيجي يصعب تجاهله ولا يمكن تجاهل ان الطمع الإيراني في تاثير المضيق اصبح ملكية تحارب من اجلها بحيث ان تكون تلك الملكية اهداف متعدده منها الرسوم علي مرور السفن ومنها التحكم في سلاسل الإمدادات ومنها ايضا إيقاع الضرر بالاقتصاديات النفطيه في بحري العرب اينما تشاء من فتح او غلق او تباطيء في الملاحه .

ولذا فان استيعاب الدول المستوردة والمصدرة للطاقة لما يحدث في تطورات المضيق يعني ان أمن الإمدادات لم يعد يعتمد فقط على حجم الإنتاج، بل أصبح يعتمد أيضًا على تنوع طرق النقل، وزيادة قدرات التخزين، والاستثمار في خطوط الأنابيب البديلة، وتعزيز التعاون الإقليمي لحماية الممرات البحرية.

وغالبا ، قد تنتهي الحروب، وقد تتغير التحالفات، وقد تُوقَّع اتفاقيات جديدة، لكن التأثير الذي أحدثته إيران في معادلة مضيق هرمز سيظل حاضرًا في التفكير الاستراتيجي العالمي لسنوات قادمة. فقد أصبح المضيق ليس مجرد ممر مائي، بل أحد أهم أدوات التأثير الجيوسياسي في سوق الطاقة العالمي، وأحد أبرز العوامل التي ستحدد مستقبل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والاستثمارات النفطية في العقود المقبلة ….والي تكملة قادمة

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