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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعًا جديدًا في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم، بعدما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 25 جنيهًا دفعة واحدة، بالتزامن مع ارتفاع الجنيه الذهب بنحو 200 جنيه.

ويواصل سعر الذهب اليوم جذب اهتمام المتعاملين، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، وتأثر الأسعار المحلية بحركة الدولار وسعر أوقية الذهب في البورصات الدولية، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق.

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد في محلات الصاغة

سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في محال الصاغة على النحو التالي:

  • عيار 24: 6805 جنيهات.
  • عيار 21: 5950 جنيهًا.
  • عيار 18: 5095 جنيهًا.
  • عيار 14: 3955 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب: 47600 جنيه.
  • أوقية الذهب محليًا: 211636 جنيهًا.

ويعد سعر الذهب اليوم لعيار 21 الأكثر متابعة في مصر، باعتباره العيار الأكثر تداولًا بين المواطنين، سواء لأغراض الشراء أو البيع أو الادخار.

ارتفاع قوي مقارنة بنهاية يونيو

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمستويات نهاية شهر يونيو الماضي، حيث ارتفع جرام الذهب بنحو 250 جنيهًا بعدما كان يسجل نحو 5700 جنيه، وهو ما يعكس استمرار التقلبات التي تشهدها سوق الذهب خلال الأسابيع الأخيرة.

كما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 2000 جنيه خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يعكس قوة التحركات التي شهدها المعدن الأصفر منذ بداية الشهر.

سعر الذهب

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

يرتبط سعر الذهب اليوم بعدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها حركة أوقية الذهب عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى مستويات العرض والطلب داخل السوق.

ورغم استمرار الذهب العالمي بالقرب من مستوى 4100 دولار للأوقية، فإن تحركات الدولار في السوق المصرية تظل من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير الذهب محليًا، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية.

قرار الفيدرالي الأمريكي يدعم الذهب

شهدت الأسواق العالمية تفاعلًا واضحًا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير للمرة السادسة على التوالي عند مستوى 3.5%.

وعقب القرار، ارتفع سعر أوقية الذهب إلى نحو 4073.15 دولارًا، محققًا مكاسب تقدر بنحو 11%، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على سعر الذهب اليوم في الأسواق العالمية والمحلية.

ويهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدلات التضخم إلى نحو 2%، مع استمرار مراقبة تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة.

التوترات الجيوسياسية تواصل دعم الذهب

لا تزال التوترات الجيوسياسية العالمية، وفي مقدمتها تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تلقي بظلالها على الأسواق المالية، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، الأمر الذي يعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وتؤثر هذه التطورات بصورة مباشرة في سعر الذهب اليوم، حيث يلجأ المستثمرون إلى شراء المعدن الأصفر للتحوط من التضخم وتقلبات الأسواق.

توقعات أسعار الذهب خلال 2026

تشير توقعات عدد من المحللين إلى إمكانية استمرار صعود الذهب خلال عام 2026، مع توقعات بوصول سعر الأوقية إلى نحو 6000 دولار، مدعومًا باستمرار التوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية، واتجاه العديد من البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب

استمرار هذه العوامل قد يدعم سعر الذهب اليوم ويزيد من جاذبية الاستثمار في المعدن النفيس، سواء في صورة سبائك أو جنيهات ذهب أو مشغولات.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

ينصح المتعاملون في سوق الصاغة بمتابعة سعر الذهب اليوم بشكل مستمر قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، خاصة أن الأسعار تتغير على مدار اليوم وفقًا لتحركات البورصة العالمية وسعر الدولار.

ويظل عيار 24 الخيار المفضل للراغبين في الاستثمار بالسبائك، بينما يحافظ عيار 21 على مكانته باعتباره الأكثر تداولًا في السوق، في حين يظل الجنيه الذهب من أكثر أدوات الادخار متابعة لدى المستثمرين.

وفي ظل استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، تبقى سعر الذهب اليوم من أكثر المؤشرات الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع، مع توقعات باستمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة، ارتباطًا بحركة الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية وتطورات المشهد الجيوسياسي.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سوق الصاغة سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

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