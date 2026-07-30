قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق مطالع محور 26 يوليو 5 ساعات وتحويلات مرورية بسبب المونوريل
المحسوسة 42 درجة .. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة
أبو العينين : حادث ميناء دمياط يؤكد جاهزية الدولة .. ووحدة المصريين الحصن الأقوى لحماية الوطن
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس 30 يوليو 2026 في البنوك
مصرع شخص وإصابة 17.. الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية - مطروح
زاد 20 جنيها .. الذهب يرتفع الآن
تلاجة المحل صعقته | توقف عضلة القلب لـ مسن في سوبر ماركت بالدقهلية
أبو العينين : نثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
ليست إجبارية .. الخارجية : 400 جنيه قيمة الاشتراك السنوي في وثيقة تأمين المصريين بالخارج
الحسين الجامعي : تكلفة المرحلة الثانية لتطوير المستشفى مليار جنيه .. صور
النيران تلتهم 6 منازل وأحواش في دار السلام بسوهاج .. والحماية المدنية تتدخل
الوزراء يرصد استمرار النشاط التشغيلي بميناء دمياط بكفاءة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ملحقوش يفرحوا .. الموت يخطف 6 طلاب بالثانوية العامة وينهي سعادة أسرهم

ملحقوش يفرحوا.. الموت يخطف 6 طلاب بالثانوية العامة وينهي فرحة أسرهم
ملحقوش يفرحوا.. الموت يخطف 6 طلاب بالثانوية العامة وينهي فرحة أسرهم
إسراء عبدالمطلب

في كل عام، ينتظر مئات الآلاف من الأسر المصرية إعلان نتيجة الثانوية العامة باعتبارها لحظة فاصلة في حياة الأبناء، تتويجًا لسنوات طويلة من الدراسة والجهد، إلا أن موسم الثانوية العامة 2026 حمل معه مشاهد مؤلمة تجاوزت فرحة النجاح وأحزان الرسوب، بعدما تحولت أحلام عدد من الطلاب إلى مآتم، وخطفت يد القدر ستة طلاب في وقائع مختلفة، فيما أنهت طالبة حياتها بعد ساعات من إعلان النتيجة.

ولم تكن جميع القصص مرتبطة بالرسوب أو ضغوط الامتحانات، فبعض الطلاب رحلوا قبل أن يعرفوا نتائجهم، وآخرون خطفهم الموت وهم في طريقهم لمساعدة الآخرين، بينما توفيت طالبة حزنًا بعد ظهور نتيجتها، ليصبح موسم الثانوية العامة هذا العام شاهدًا على سلسلة من الوقائع الإنسانية التي هزت الرأي العام.

ضي محمد

ضي محمد.. فرحة النجاح لم تكتمل

كانت الطالبة ضي محمد من محافظة الغربية تنتظر نتيجة الثانوية العامة وسط آمال كبيرة وأسرتها التي كانت تستعد للاحتفال بنجاحها، إلا أن الفرحة لم تدم طويلًا.

فبعد إعلان النتيجة تعرضت الطالبة لأزمة صحية مفاجئة، وتوفيت متأثرة بها، في واقعة أثارت حالة واسعة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن فرحة النجاح تحولت في لحظات إلى جنازة، بعدما فقدت الأسرة ابنتها في اليوم الذي كان من المفترض أن يكون الأسعد في حياتها.

يوسف أيمن

يوسف أيمن.. مات وهو ينقذ أسرة من الغرق

من أكثر القصص التي لامست قلوب المصريين كانت قصة الطالب يوسف أيمن، الذي رحل قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة بيوم واحد فقط.

ولم يمت يوسف بسبب الامتحانات أو النتيجة، وإنما خلال محاولته إنقاذ أسرة تعرضت للغرق في أحد شواطئ محافظة مطروح، حيث اندفع لإنقاذهم، إلا أن الأمواج كانت أقوى منه، ليلقى مصرعه قبل ساعات من معرفة نتيجته.

تحولت قصته إلى نموذج للشجاعة والتضحية، خاصة بعدما أشاد كثيرون بموقفه البطولي، مؤكدين أن رحيله جاء أثناء أداء عمل إنساني سيظل شاهدًا على شجاعته.

أندرو هاني

أندرو هاني.. أزمة صحية بعد الرسوب

أما الطالب أندرو هاني من منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، فقد تعرض لأزمة صحية حادة عقب علمه برسوبه في الثانوية العامة.

وبحسب ما تداولته أسرته والمقربون منه، دخل الطالب في حالة نفسية سيئة فور إعلان النتيجة، قبل أن يتعرض لمضاعفات صحية أودت بحياته، لتتحول صدمة الرسوب إلى مأساة إنسانية جديدة أضافت اسمًا آخر إلى قائمة ضحايا الموسم.

سمير أحمد

سمير أحمد.. حادث أنهى حلم المستقبل

وفي محافظة كفر الشيخ، لم يتمكن الطالب سمير أحمد من الاحتفال بحصوله على 91% في الثانوية العامة.

فبعد معرفته بنتيجته، تعرض لحادث أليم أدى إلى وفاته، لتتحول فرحة التفوق والنجاح إلى مشهد جنائزي، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته وأصدقائه الذين كانوا يستعدون لمشاركته فرحة دخوله الكلية التي كان يحلم بها.

وفاة طالب ثانوية عامة ببلقاس عقب إعلان النتيجة | بوابة أخبار ...

طالبة بولاق الدكرور.. التحقيقات تكشف التفاصيل

وفي واحدة من أكثر الوقائع مأساوية، لقيت طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا مصرعها بعدما سقطت من الطابق الثاني عشر داخل أحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بسقوط فتاة من علو، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، حيث تبين وفاتها في الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن الطالبة ألقت بنفسها من شرفة منزلها عقب رسوبها في الثانوية العامة، فيما باشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في الواقعة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان السبب الدقيق للوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من جميع ظروفها.

ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على كافة التفاصيل، بينما أثارت الواقعة حالة واسعة من الحزن والدعوات إلى تعزيز الدعم النفسي للطلاب بعد إعلان النتائج.

إبراهيم الحديدي

إبراهيم الحديدي.. نجح بعد أن رحل

ولعل أكثر المشاهد تأثيرًا جاءت من محافظة الدقهلية، حيث كتب والد الطالب إبراهيم الحديدي كلمات أبكت آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان إبراهيم قد توفي غرقًا في شاطئ جمصة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة بأيام، وبعد ظهور النتيجة تبين نجاحه.

لم يجد والده سوى حسابه على "فيسبوك" ليهنئ ابنه الراحل، وكتب: "ألف مبروك يا حبيب قلبي النجاح في الثانوية العامة.. ناجح في الدنيا والآخرة إن شاء الله.. ألف رحمة ونور عليك يا روح قلبي.. عمري ما هنساك أبدًا يا قلبي."

وتحول المنشور إلى واحد من أكثر المنشورات تداولًا، بعدما اختلطت فيه دموع الفقد بفرحة النجاح التي لم يتمكن الابن من الاحتفال بها.

وكان إبراهيم قد لقي مصرعه غرقًا بشاطئ جمصة، فيما شُيع جثمانه وسط حالة من الانهيار بين أسرته وأهالي قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا.

الثانوية العامة.. ضغوط لا تتوقف

ورغم اختلاف أسباب الوفاة بين الحوادث والأزمات الصحية والغرق والانتحار، فإن موسم الثانوية العامة يعيد كل عام فتح ملف الضغوط النفسية التي يعيشها الطلاب وأسرهم.

ولا تقتصر الضغوط على فترة الامتحانات فقط، بل تمتد إلى مرحلة انتظار النتيجة، وما يصاحبها من خوف وقلق وترقب، ثم مرحلة التنسيق الجامعي التي تمثل بدورها تحديًا جديدًا للطلاب.

وتؤكد دراسات متخصصة في الصحة النفسية أن طلاب الثانوية العامة يعدون من أكثر الفئات تعرضًا للقلق والتوتر، نتيجة الضغوط الأسرية والمجتمعية المرتبطة باعتبار الثانوية العامة محطة تحدد مستقبل الطالب بالكامل.

وكانت دراسة أعدتها الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة في وقت سابق قد كشفت أن نسبة ملحوظة من طلاب الثانوية العامة يعانون أعراضًا نفسية مختلفة، من بينها القلق والاكتئاب والتوتر، فيما سجلت الدراسة وجود حالات تفكير في إيذاء النفس والانتحار، وهو ما يعكس الحاجة إلى برامج دعم نفسي أكثر فاعلية داخل المدارس والأسر.

يمكن استبدال الجزء الأخير بالكامل بصياغة صحفية أكثر طبيعية، كالتالي:

الثانوية العامة.. ضغوط تتجدد كل عام

ومع كل موسم للثانوية العامة، تتكرر قصص القلق والتوتر التي يعيشها الطلاب وأسرهم، سواء خلال فترة الامتحانات أو مع انتظار إعلان النتيجة، إذ تتحول هذه المرحلة لدى كثير من الأسر إلى اختبار نفسي لا يقل صعوبة عن الامتحانات نفسها.

ورغم اختلاف أسباب الوقائع التي شهدها موسم 2026، فإنها أعادت إلى الواجهة الحديث عن الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلاب، خاصة مع ربط مستقبلهم الدراسي والمهني بمجموع الثانوية العامة، وهو ما يجعل البعض غير قادر على التعامل مع مشاعر الخوف أو الإحباط عند مواجهة أي أزمة أو نتيجة غير متوقعة.

وكانت دراسة أعدتها الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة في وقت سابق قد أشارت إلى أن نسبة من طلاب الثانوية العامة يعانون أعراضًا نفسية متنوعة، من بينها القلق والتوتر والاكتئاب، كما رصدت الدراسة وجود حالات لإيذاء النفس والتفكير في الانتحار، وهو ما يبرز أهمية الاهتمام بالصحة النفسية للطلاب بالتوازي مع الاهتمام بتحصيلهم الدراسي.

موسم حمل الفرحة والحزن معًا

قصص ضي محمد، ويوسف أيمن، وأندرو هاني، وسمير أحمد، وطالبة بولاق الدكرور، وإبراهيم الحديدي، اختلفت تفاصيلها، لكن نهايتها كانت واحدة؛ أحلام توقفت قبل أن تكتمل، وأسر انتظرت لحظة إعلان النتيجة لتجد نفسها أمام وداع أبنائها بدلًا من الاحتفال بهم.

وبين النجاح والرسوب، والغرق والحوادث والأزمات الصحية، يبقى موسم الثانوية العامة واحدًا من أكثر الفترات حساسية في حياة آلاف الأسر المصرية، ليس فقط بسبب المجموع، وإنما لما يحمله من ضغوط نفسية وإنسانية قد تغير حياة أسرة كاملة في لحظة.

نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية الثانوية العامة ضي محمد بولاق الدكرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الازهري

الأوقاف في اليوم العالمي للاتجار بالبشر : جريمة محرمة شرعًا

شيخ الأزهر

رئيس وزراء ماليزيا: الإمام الأكبر نموذج عالمي للقيادة الأخلاقية وصوت راسخ للاعتدال والحوار

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يبحث مع نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي تعزيز التعاون المشترك

بالصور

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

المزيد