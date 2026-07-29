القصة الكاملة لوفاة يوسف.. ضحى بحياته لإنقاذ آخرين قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة

شهدت محافظة مطروح واقعة إنسانية مؤثرة، بعدما لقي الطالب يوسف أيمن مصرعه غرقًا أثناء محاولته إنقاذ عدد من الأشخاص من الغرق بأحد الشواطئ، وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، التي أظهرت نجاحه.

روى والد الطالب يوسف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجله، موضحًا أنه سافر إلى مدينة مرسى مطروح برفقة عدد من أصدقائه عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لقضاء ثلاثة أيام احتفالًا بانتهاء مرحلة الثانوية العامة.

وأوضح والد يوسف أنه في اليوم الأخير من الرحلة، توجه نجله وأصدقاؤه إلى أحد الشواطئ، رغم ارتفاع الأمواج وشدة تيارات السحب.

وأضاف أن يوسف، وخلال وجوده على الشاطئ، سمع صرخات استغاثة صادرة من داخل البحر، فسارع إلى التدخل لإنقاذ الغرقى، وتمكن بالفعل من إنقاذ شخص، ثم حاول إنقاذ آخر، إلا أن الأمواج والتيارات القوية جرفته، ليلقى مصرعه غرقًا.

وأكد والد يوسف أن نجله كان يجيد السباحة بشكل جيد، لكنه أشار إلى أن قوة البحر قد تتغلب على الجميع، قائلًا: "يوسف كان بيعرف يعوم كويس، لكن البحر ملهوش كبير".

كما كشف أن يوسف كان قد نجح في امتحانات الثانوية العامة، إلا أن الأسرة لم تتمكن من الاحتفال بنجاحه، بعدما تحولت فرحة النجاح إلى مأساة.

وأثارت قصة يوسف حالة واسعة من التعاطف، بعدما ضحى بحياته أثناء محاولته إنقاذ آخرين، ليصبح رمزًا للشجاعة والإيثار، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له، وأن يلهم الله أسرته الصبر والسلوان.