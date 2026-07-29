د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

إيران تغلق مضيق هرمز وأمريكا تحاصر المضيق وإيران بحجة فتح المضيق وحماية سفن التجارة العالمية!! وأصبحت متواجدة في مياه بحر العرب رسميا.. وتبيع مزيدا من السلاح لدول الخليج بحجة حمايتهم من إيران!!

في المقابل تنفرد إيران بتوريد الغاز والنفط للصين وتحرر مليارات من الأموال المحجوز عليها بسبب العقوبات سابقا وتستمر في طريقها وفيما هي فيه!!

على الجانب الآخر الكيان الصهيوني يتوسع ويحتل مزيدا من الأراضي في سوريا ولبنان إجبار دول الخليج على تصدير البترول والغاز عبر إنشاء طرق برية جديدة وتحت حماية أمريكية وصهيو.نية حتى تصل للبحر المتوسط لضمان توريد احتياجات أوروبا من النفط والغاز !!

بينما تتقاسم أمريكا وإيران النفوذ والسيطرة على مضيق من أهم مضايق العالم لمرور أكثر من 20% من تجاره العالم من خلاله.

ومن أهم المضايق الإستراتيجية التي تؤثر على التجارة العالمية وحركة السفن العسكرية مضيق هرمز، مضيق باب المندب، مضيق ملقا، مضيق جبل طارق، البوسفور والدردنيل، قناة السويس (كممر مائي استراتيجي)، مضيق تايوان.

الخطة الأمريكية تمت وبنجاح منقطع النظير وهى السيطرة على واحد من أهم مضايق التجارة العالمية وهو مضيق هرمز !! ضمن الخطة الرئيسية وهي السيطرة على مضايق مرور التجارة العالمية حول العالم في مناطق مختلفة من العالم وفرض السطوة والنفوذ الأمريكي عليها والبقيه تأتي.

والطرف الخاسر كالعادة هو العرب ودفع المزيد من أموال العرب على إعادة التسليح بقواعد صواريخ دفاعيه لم تنجح أصلا في التصدي للصواريخ الباليستية الإيرانية والتي سقطت على القواعد والمصالح الأمريكية والمناطق الحيوية في دول الخليج !!

وكل ذلك بدأ بإشعال فتيل الحرب الوهمية عندما هاجم الكيان الصهيوني دوله إيران وردت إيران بالمثل وأيضا ضربت القواعد الأمريكية في منطقه دول الخليج بدون إصابات حقيقية أو بشرية إلا من بعض الأخطاء غير المقصودة!! وردت أمريكا بالهجوم على إيران! وهكذا وصولا إلى توقيع بروتوكول هدنة هشة يتم نقضها في أي وقت ويستمر الضرب مرة أخرى من كل الأطراف!!

ونصل إلى المحطة الأخيرة من الخطة وهى إبقاء المنطقة في حاله الحرب واللا حرب من أجل تنفيذ الأهداف العسكرية والاقتصادية في المنطقة لثلاثي أضواء المسرح أمريكا .. الكيان الصهيوني.. إيران، وما زال العرض مستمرا.