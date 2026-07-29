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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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بشرى لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن تنسيق كليات القمة

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
محمد البدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

يترقب طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء أمورهم انطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات، وسط حالة من التساؤلات حول الحد الأدنى للقبول بكليات القمة في ظل تراجع نسب النجاح والمجاميع مقارنة بالعام الماضي.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات التنسيق هذا العام

 وفي هذا الإطار، حمل الخبير التربوي رفعت فياض بشرى سارة للطلاب، مؤكدًا أن مؤشرات التنسيق هذا العام تصب في صالحهم، مع توقعات بانخفاض الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات، خاصة كليات الطب والهندسة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية وغيرها، نتيجة انخفاض أعداد الحاصلين على المجاميع المرتفعة، وهو ما يمنح شريحة أكبر من الطلاب فرصة الالتحاق بالكليات التي يطمحون إليها.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

وأكد الخبير التربوي رفعت فياض أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 في وقت متأخر من الليل لم يكن قرارًا عشوائيًا، وإنما جاء في إطار توجه يهدف إلى تغيير النظرة التقليدية للثانوية العامة باعتبارها مرحلة استثنائية، وترسيخ فكرة أنها شهادة دراسية عادية، بما يسهم في الحد من حالة القلق والتوتر التي تصاحب إعلان النتائج كل عام.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت النتيجة وأعلنتها دون عقد مؤتمر صحفي، في خطوة مشابهة للطريقة التي يتم بها إعلان نتائج الدبلومات الفنية.

سباق المقاعد يبدأ مبكرًا.. خريطة مؤشرات تنسيق الجامعات قبل فتح التسجيل

وأشار فياض إلى أن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام سجلت 75.1%، مقابل 79.2% في العام الماضي، بانخفاض بلغ نحو 4.1%، لافتًا إلى أن هذا التراجع شمل الشعب الثلاث؛ الأدبية، وعلمي علوم، وعلمي رياضة، وهو ما انعكس على أعداد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة.

قائمة أوائل الثانوية العامة

وأضاف أن من أبرز الملاحظات في نتيجة هذا العام عدم وجود أوائل مكررين، حيث جاءت قائمة أوائل الثانوية العامة من المركز الأول وحتى العاشر دون تكرار لأي مركز، وهو ما يعكس اختلافًا في توزيع المجاميع بين الطلاب.

تنسيق الجامعات 2026

وفيما يتعلق بتنسيق الجامعات، طمأن رفعت فياض طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن مؤشرات القبول تؤكد انخفاض الحد الأدنى للالتحاق بالكليات مقارنة بالعام الماضي، متوقعًا أن تصل نسبة التراجع في التنسيق إلى نحو 2%، بالتزامن مع انخفاض نسب المجاميع.

الطلاب الحاصلين على الدرجات المرتفعة

وأوضح أن تراجع أعداد الطلاب الحاصلين على الدرجات المرتفعة سيدفع الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة إلى الانخفاض، مؤكدًا أن التنسيق سيتحرك إلى مستويات أقل من العام الماضي، بما يمنح الطلاب فرصًا أفضل للالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها.

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