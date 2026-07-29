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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

هند عصام
هند عصام
هند عصام
نتيجة الثانوية العامة 2026

معاً نفتتح أسرة جديدة للسرد فهل من قارئ؟ بالطبع هناك من يترقبنا ويترقب مقالاتنا لمعرفة المزيد عن قصص وحكايات ملوك وملكات مصر الفرعونية القديمة التى تثير فضول العالم أجمع فكيف لا تثير أهتمام أحفادها فهناك يوم من كل أسبوع سوف نتعرف معاً على أسم جديد من أسماء ملوك وملكات مصر القديمة الغير مألوفة للجميع ووقع الأختيار على الملك ساليتيس .
الملك ساليتيس هو أول ملك من الأسرة الخامسة عشر ، (الهكسوس) ، في عصر الفترة الإنتقالية الثانية، وقد بدأ حكمه حوالى 1674 ق.م.، تواريخ حكمه غير مؤكدة.

اتخذ الملك ساليتيس أول ملوك الأسرة الخامسة عشر عاصمة جديدة في شرق الدلتا (على ضفة الفرع التانيسي القديم) وسماها أفاريس وحرفه الإغريق إلى أواريس وسماها المصريين "حه وعرة " وزودها بحامة كبيرة العدد وأقام بها الحصون الشديدة واتخذ الهكسوس معبوداً لهم هو سوتخ ربما أحد مظاهر ست معبود المصريين القدماء الذي كان يعبد في شرق الدلتا ورسموه في مظهر آسيوي وقربوه من المعبود العربي بعل.

لا يُعرف الملك ساليتيس إلا من خلال بضعة مقاطع من كتاب فلافيوس يوسيفوس " ضد أبيونيم "؛ وقد ادعى يوسيفوس أن هذه المقاطع نُقلت عن كلمات مانيتون الأصلية. 
ويبدو أنه خلال عهد فرعون مصري يُدعى تيمايوس أو توتيمايوس ، قدم جيش من الأجانب فجأة من الشرق الأدنى واستولى على دلتا النيل دون قتال. وبعد غزو ممفيس ، وربما خلع تيمايوس، ارتكب الغزاة فظائع عديدة، مثل تدمير المدن والمعابد وقتل أو أسر المصريين الأصليين.
 و بعد ذلك"جعلوا واحداً منهم، واسمه ساليتيس، ملكاً. وأقام في ممفيس وفرض الجزية على كل من المناطق العليا والسفلى، تاركاً حصوناً في أكثر الأماكن استراتيجية."

و كان الملك ساليتيس مصممًا على تثبيت فتوحاته الجديدة. ولهذا السبب، حصّن الحدود الشرقية، وسعى إلى موقع استراتيجي لإقامة حصن منيع يستطيع من خلاله السيطرة على المصريين الأعلى ذوي النزعة الاستقلالية. وبعد أن وجده في مدينة أفاريس على الضفة الشرقية لفرع بوباست من النيل.

و أسس الملك ساليتيس هذه المدينة وجعلها شديدة الأمان بالأسوار، وأسكن فيها قوة كبيرة من القوات المسلحة - تصل إلى 240 ألف رجل - كحرس حدودي. وكان يذهب إلى هناك في الصيف، جزئياً لتوزيع المؤن ودفع الرواتب، وجزئياً لتدريبهم بعناية في التدريبات العسكرية، لإرهاب الأجانب."


و توفي الملك ساليتيس بعد 19 عامًا من الحكم، وانتقل عرشه إلى آسيوي آخر يُدعى بنون أو بيون.


بُذلت عدة محاولات لتحديد هوية ساليتيس كحاكم موثق أثريًا. وقد رُبط أحيانًا بحاكم يُدعى شريك أو شاليك - المذكور في وثيقة نسب كهنوتية من ممفيس - وأيضًا بالملك شيشي الأكثر توثيقًا . اعتقد عالم المصريات الألماني يورغن فون بيكيراث أن ساليتيس قد يكون مرتبطًا بياكبيم ، وهو حاكم آخر من فترة الانتقال الثانية .  اقترح ويليام ف. أولبرايت أن ساليتيس ربما كان هو نفسه ملك عمان ماندا ، زالوتي. وينسب أولبرايت أصل كلمة "زالوتي" إلى اللغة الهندية الإيرانية .
في ظل المعرفة الحالية، لا يزال الملك ساليتيس مجهول الهوية.  حاشية 300

حتى اسمه نفسه لا توجد أي دلائل على معناه الأصلي في اللغة المصرية القديمة ، مع أن الصيغة البديلة "سايتس " التي استخدمها سيكستوس يوليوس أفريكانوس في اختصاره لمانيثو، قد تشير إلى مدينة سايس الدلتاوية . وقد طُرحت فرضية أن الاسم قد يكون مرتبطًا بكلمة "شاليت" ، وهو لقب حمله يوسف النجار أثناء إقامته في مصر ( تكوين 42: 6 )، ويعني "حارس السلطة"؛ إلا أن هذه الفرضية تُعتبر ضعيفة للغاية.

أما بالنسبة له، فقد كان تحديد هوية سلفه المصري تيمايوس وخليفته الآسيوي بنون موضع نقاش؛ على الرغم من أنه تم تحديد هوية الأول مبدئيًا مع جدنفر رع ديدوموس من الأسرة الثالثة عشرة المتلاشية ؛  فقد تم التشكيك في هذا التحديد لكونه ضعيفًا إلى حد ما. 

الملك ساليتيس شرق الدلتا هو سوتخ على ضفة الفرع التانيسي القديم مصر الفرعونية

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