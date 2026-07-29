تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

يترقب طلاب الثانوية العامة 2026 انطلاق تنسيق الجامعات 2026، بينما يبحث البعض عن تنسيق الثانوية العامة 2025 لتوقع مؤشرات تنسيق الكليات .
مؤشرات تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الثانوية العامة 2025
وقد جاءت الحدود الدنيا للشعب العلمية - نظام حديث في تنسيق الثانوية العامة 2025:
هندسة بترول وتعدين السويس 305
طب القاهرة 303.5
طب المنصورة 303.5
طب الزقازيق 303
طب الإسكندرية 302.5
طب فاقوس 302.5
طب دمياط 302.5
طب كفر الشيخ 301.5
طب طنطا 301.5
طب عين شمس 301
طب بور سعيد 300.5
طب سوهاج 300.5
طب المنوفية بشبين الكوم 300.5
طب بنها 300.5
طب قناة السويس بالإسماعيلية 300
طب حلوان 300
طب السويس 299.5
طب الفيوم 299.5
طب بني سويف 299
طب جنوب الوادي 299
طب الاقصر 298.5
طب العريش 298.5
طب المنيا 298.5
طب أسيوط 298.5
طب أسنان المنصورة 298
طب الوادي الجديد 298
طب أسوان 298
طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5
طب أسنان الزقازيق 297.5
طب أسنان كفر الشيخ 297.5
طب أسنان جنوب الوادي 297.5
طب أسنان طنطا 297
طب أسنان عين شمس 297
صيدلة سوهاج 297
طب أسنان الإسكندرية 297
طب أسنان القاهرة 297
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297
طب أسنان المنيا 297
طب أسنان أسيوط 297
طب أسنان المنوفية 296.5
طب أسنان السويس 296.5
طب أسنان بني سويف 296.5
طب أسنان الفيوم 296.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 296.5
هندسة القاهرة 296
صيدلة المنصورة 296
هندسة المنصورة 296
صيدلة جنوب الوادي 296
صيدلة أسيوط 295.5
علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 295.5
صيدلة الزقازيق 295.5
علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5
علاج طبيعي قناة السويس 295
علاج طبيعي بورسعيد 295
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295
هندسة الزقازيق 295
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295
صيدلة المنيا 295
علاج طبيعي بنها 295
هندسة عين شمس 295
صيدلة طنطا 295
صيدلة المنوفية 294.5
صيدلة بور سعيد 294.5
صيدلة عين شمس 294.5
صيدلة دمنهور 294.5
صيدلة القاهرة 294.5
صيدلة الإسكندرية 294.5
صيدلة بني سويف 294.5
علاج طبيعي السويس 294.5
علاج طبيعي القاهرة 294.5
علاج طبيعي بني سويف 294.5
صيدلة ج الوادي الجديد 294
صيدلة مدينة السادات 294
صيدلة حلوان 294
صيدلة الفيوم 294
هندسة جنوب الوادي 293.5
هندسة دمياط 293.5
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 293.5
هندسة سوهاج 293
هندسة بور سعيد 293
هندسة طنطا 292.5
هندسة بنها 292
هندسة كفر الشيخ 292
هندسة بنها بشبرا 291.5
هندسة حلوان 291
كلية الهندسة جامعة دمنهور 291
هندسة المنوفية بشبين الكوم 290.5
هندسة السويس 290.5
هندسة الإسكندرية 290.5
هندسة حلوان بالمطرية 290
هندسة الفيوم 289.5
هندسة أسيوط 289
هندسة بني سويف 288.5
هندسة أسوان 288.5
هندسة المنيا 288
هندسة الطاقة أسوان 287.5
هندسة الوادي الجديد 287.5
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 284
تخطيط عمراني القاهرة 284