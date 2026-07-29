الثاني على الجمهورية علمي رياضة : عايز أدخل حقوق

أعرب الطالب مهاب محمد يوسف، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية "رياضيات"، بالثانوية العامة عن سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن فرحته بالنتيجة لا توصف، وأن الفضل في ذلك يعود أولًا إلى توفيق الله ثم الاجتهاد والالتزام طوال العام الدراسي.

وقال مهاب، خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز، إن النجاح لا يتحقق إلا بالعمل المستمر، موضحًا أن أهم ما التزم به خلال العام هو إنهاء المذاكرة أولًا بأول وعدم تأجيل أي جزء من المنهج، مضيفًا: «الواحد يجتهد ويجيب آخره من أول السنة لآخرها، ويذاكر بجد عشان يحقق نتيجة مميزة».

وأشار إلى أنه حرص على تحقيق التوازن بين الدراسة والحياة اليومية، مؤكدًا أن أغلب وقته كان مخصصًا للمذاكرة، لكنه كان يحصل على فترات راحة حتى يتمكن من استكمال العام الدراسي بكفاءة.

ووجّه مهاب عدة نصائح إلى طلاب الثانوية العامة، داعيًا إياهم إلى التقرب من الله، وتنظيم الوقت، وعدم ترك الدروس تتراكم، مع بذل أقصى ما لديهم دون الانشغال بالنتيجة، لأن الإنسان لن يندم إذا كان قد أدى ما عليه.

كلية الحقوق

وكشف الثاني على الجمهورية عن طموحه المستقبلي، مؤكدًا أنه يرغب في الالتحاق بكلية الحقوق لتحقيق حلمه القديم بالعمل في سلك القضاء، رغم دراسته بالشعبة العلمية "رياضيات".

وأوضح أن اختيار الكلية يجب أن يكون وفق طموح الطالب ورغبته الحقيقية، وليس بناءً على مجموع الدرجات فقط، قائلًا: «مافيش حاجة اسمها استخسار مجموع، المهم تدخل الكلية اللي تحقق حلمك وتوصلك للمستقبل اللي بتتمناه».



