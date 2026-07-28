ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بالدرجات والمجموع الكلي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

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ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسريب نتيجة الثانوية العامة PDF قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم .

وكانت قد حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق وراء الشائعات المتداولة على فيس بوك بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 ، مشددة على أن النتيجة مؤمنة تأمينا مشددا ولا مجال لتسريبها قبل الاعتماد .

واعتمد منذ قليل ، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2026

وعلم موقع صدى البلد من مصادره قبل اعتماد النتيجة ، أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 تضم أكثر من 30 طالب، وتشمل طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ودمج ومكفوفين ومتفوقين

وتفيد المعلومات المتاحة حتى الآن بأنه لم يحصل أي طالب في قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 على مجموع 100%

وقبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسريب صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2026 ، محذرة من ضرورة عدم الإنسياق وراء أي أخبار مفبركة تحاول الترويج لـ تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 و تسريب أوائل الثانوية العامة 2026 ، مشددة على أن كل ما يخص نتيجة الثانوية العامة 2026 مؤمن تأمينا مشددا ، ولن يتم تسريب أي معلومات قبل اعتماد النتيجة رسميا من الوزير .