مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جيوفاني مالاغو عن تعيين روبيرتو مانشيني مدرباً للاتزوري، وكلاوديو رانييري المدير الفني الجديد للاتحاد، خلفاً لباولو مالديني الذي ترك منصبه على خلفية خلاف بشأن تعيين مدرب المنتخب.



وكُلّف مانشيي بمهمة إعادة إحياء بطل العالم أربع مرات الذي غاب عن النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم.

وقال مالاغو "رأيت أن الشخص الذي ينبغي أن يصبح مدرب المنتخب الوطني، هو روبرتو مانشيني"، مشيراً إلى أنه سيقدّم المدرب الجديد الأربعاء.

وكان مانشيني قد درب منتخب إيطاليا بين عامي 2018 -2023 وتوج معه بكأس أمم أوروبا 2020 (أقيمت عام 2021 بسبب جائحة كورونا).

كما سجلت إيطاليا في عهده سلسلة تاريخية بلغت سبعاً وثلاثين مباراة متتالية دون خسارة

وسيتولى الإيطالي المخضرم مهمة إعادة بناء الآتزوري، عبر جيل قادر على استعادة مكانته على الساحة الدولية تمهيدا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم ويعود مانشيني إلى الواجهة الدولية بعد آخر محطاته رفقة السد القطري، الذي توج معه بلقب الدوري المحلي.

وقال مالاغو: "كان الوقت ينفد، وشعرت أن روبيرتو مانشيني هو الشخص المناسب. لقد وجدت استعداده لمناقشة الأمور المالية أمراً إيجابياً للغاية؛ فقد كان هو ورانييري على دراية تامة بالأرقام والميزانية.

وبخصوص رانييري أكد مالاغو خلال المؤتمر نفسه "منح كلاوديو رانييري موافقته قبل بضع دقائق فقط".

وكان مالديني الذي كان يدفع باتجاه تعيين أندريا بيرلو مدرباً للمنتخب، قد عُيّن في منصبه في 11 تموز/يوليو.

وإثر السقوط في ملحق نهائيات 2026، استقال جينارو غاتوزو من تدريب المنتخب وحذا حذوه المدير العام للمنتخب جانلويجي بوفون ورئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم منذ عام 2018 غابرييلي غرافينا.

وسيكون رانييري، المتوج مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنكليزي عام 2016، بدلاً من مالديني في منصب المدير الفني، بعدما غادر روما قبل أشهر قليلة فقط إثر خلافات مع المدرب جان بييرو غاسبريني.

وكان رانييري، البالغ 74 عاما، اعتزل التدريب في عام 2024، قبل أن يقتنع بالعودة من أجل حبه الأول روما في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حتى نهاية الموسم