اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

يستعد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الساعات القادمة .

يأتي ذلك بعد انتهاء تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2026 في شكلها النهائي للشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ، وتوزيع درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من حافة الرسوب ، بالإضافة للإنتهاء من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 .

ومن المقرر خلال الساعات القادمة أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا للإعلان عن خبر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 من وزير التعليم ، والكشف عن كافة الإحصائيات الخاصة بالنتيجة ، كما سيتم الإعلان عن اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا لجميع الطلاب بجميع محافظات مصر .

كما ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 ، بأسماءهم وصورهم ومجاميعهم ومحافظاتهم

أوائل الثانوية العامة 2026

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان أي تفاصيل تخص أوائل الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله من أخبار عن أوائل الثانوية العامة 2026 أخبار مفبركة وغير دقيقة .

ومن المعتاد أن تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة أكثر من 30 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية من مختلف الشُعب.

أوائل الثانوية العامة 2026 .. كيف يتم اختيارهم ؟

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة

وأشار المصدر إلى قيام لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.



وشدّد المصدر على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 سوف تشمل طلابًا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأكد المصدر أنه عند اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 ، يكون الأوائل من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، حيث إنه لا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، كما سيشترط ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.