قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة
برشلونة ينافس ريال مدريد على صفقة الموسم
انخفاض 50 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر
يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟
لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات
القاهرة 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026
الأرصاد تحذر من عودة الأجواء شديدة الحرارة.. ورايات حمراء على 6 شواطئ
أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية
تقارير إسبانية تكشف خطة «فليك» لمستقبل حمزة عبدالكريم مع برشلونة..تفاصيل
هل يجوز الإعراض عن الدعاء لتأخر الاستجابة؟.. اعرف الموقف الشرعي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. كم وصل عيار 21؟
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يستعد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الساعات القادمة .

يأتي ذلك بعد انتهاء تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2026 في شكلها النهائي للشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ، وتوزيع درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من حافة الرسوب ، بالإضافة للإنتهاء من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 .

ومن المقرر خلال الساعات القادمة أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا للإعلان عن خبر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 من وزير التعليم ، والكشف عن كافة الإحصائيات الخاصة بالنتيجة ، كما سيتم الإعلان عن اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا لجميع الطلاب بجميع محافظات مصر .

كما ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 ، بأسماءهم وصورهم ومجاميعهم ومحافظاتهم

أوائل الثانوية العامة 2026 

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان أي تفاصيل تخص أوائل الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله من أخبار عن أوائل الثانوية العامة 2026 أخبار مفبركة وغير دقيقة .

ومن المعتاد أن تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة أكثر من 30 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية من مختلف الشُعب.

أوائل الثانوية العامة 2026 .. كيف يتم اختيارهم ؟

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ،  أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة 

وأشار المصدر إلى قيام لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.


وشدّد المصدر على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 سوف تشمل طلابًا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأكد المصدر أنه عند اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 ، يكون الأوائل من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، حيث إنه لا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، كما سيشترط ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

نتيجة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

الخبز

لا تغيير في حصة المواطن.. بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز أول أغسطس

وظائف وزارة التضامن 2026.. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم

وظائف وزارة التضامن 2026 .. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم

ترشيحاتنا

شيفروليه إيكوينوكس EV 2026

تراجع مبيعات إكوينوكس الكهربائية .. وجنرال موتورز تتحرك لإنقاذ الموقف

Galaxy S27

تسريبات جديدة .. كواليس التعديلات الثورية المنتظرة في هواتف Galaxy S27

شركة بورشه الألمانية

بورشه تعيد هيكلة أعمالها.. 5 الاف وظيفة إضافية خارج الشركة حتى 2035

بالصور

بالأبيض الملفت.. روجينا تثير الجدل من الساحل الشمالي

روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد