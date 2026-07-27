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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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موجة حارة جديدة غداً .. حالة الطقس

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
رشا عوني

بعد تحسن حالة الطقس نسبياً خلال اليومين الماضيين، تعود موجة طقس حارة مجدداً لتضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، حيث نشهد أجواء حارة وموجة ساخنة مرة أخرى وسط تحذيرات يومية من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس وخطورة التعرض لأشعة الشمس الذي يصيب بالإجهاد الحراري، لذا نستعرض لكم تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري. 

حالة الطقس غداً الثلاثاء 

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء 28 يوليو 2026، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (1 إلى 3) درجة.

ويسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

عودة ارتفاع درجات الحرارة 

 

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 28 يوليو 2026 إلى السبت 1 أغسطس 2026، حيث تشهد هذه الفترة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (1 إلى 3) درجات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً  الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

موجة حارة غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة حارة جديدة تبدأ اعتبارًا من غدا الثلاثاء، وتستمر حتى مطلع أغسطس، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس بالحرارة، إلى جانب استمرار الشبورة المائية صباحًا واضطراب نسبي في الملاحة البحرية.

تجنبوا التعرض للشمس 

 ودعت الهيئة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وفي مقدمتها تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب المياه، ومتابعة النشرات الجوية اليومية.

موجة حارة حتى أول أغسطس
 

كما كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة ينتهي اليوم الإثنين، لتبدأ البلاد اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء موجة حارة جديدة تستمر حتى بداية شهر أغسطس، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.
 

الحرارة تصل 44 درجة

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من 28 يوليو، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 و38 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات جنوب الصعيد إلى 43 و44 درجة، في حين تبقى الأجواء أقل حرارة على السواحل الشمالية بدرجات تتراوح بين 30 و32 درجة.

ارتفاع نسبة الرطوبة 

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، إذ ترتفع الحرارة المحسوسة عن المعلنة بما يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، وهو ما يجعل الطقس أكثر حرارة خاصة خلال ساعات النهار.

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