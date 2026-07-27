رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

حركة تنقلات الداخلية 2026 تصدرت اهتمام المواطنين خلال الساعات الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية رسميًا حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة للعام 2026، والتي جاءت في إطار مواصلة تطوير منظومة العمل الأمني، ودعم القطاعات الشرطية بقيادات جديدة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تصعيد الكفاءات الشابة وإعداد جيل جديد من القيادات الأمنية القادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتسارعة.

وأكدت الوزارة أن حركة تنقلات الداخلية 2026 تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الأمني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق التوازن بين الاستقرار المؤسسي وتجديد الدماء داخل مختلف قطاعات الوزارة.

حركة تنقلات الداخلية 2026 تدعم الكفاءات الشابة

أوضحت وزارة الداخلية أن حركة تنقلات الداخلية 2026 جاءت متوافقة مع توجهات الدولة نحو تمكين العناصر المتميزة، والاستفادة من الخبرات الأمنية في مختلف قطاعات العمل الشرطي، بما يسهم في تطوير الأداء ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية.

وشددت الوزارة على أن الحركة راعت اختيار القيادات وفق معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الملفات الأمنية، مع التركيز على ضخ قيادات جديدة في المواقع الحيوية.

أبرز ملامح حركة تنقلات الداخلية 2026

تضمنت حركة تنقلات الداخلية 2026 عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها:

تصعيد عدد من مساعدي وزير الداخلية خلفًا لمن بلغوا السن القانونية.

دعم مديريات الأمن والجهات الجماهيرية بقيادات ذات خبرة وكفاءة.

تفعيل دور العنصر النسائي داخل الوزارة من خلال تعزيز مختلف القطاعات بالعناصر النسائية المؤهلة.

مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط بما يحقق الاستقرار الوظيفي والأسري.

وتؤكد هذه المحاور استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها لتطوير الأداء الأمني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز تعيينات حركة تنقلات الداخلية 2026

شهدت حركه تنقلات الداخليه 2026 الإعلان عن عدد من القيادات الجديدة في مواقع مهمة، وجاءت أبرز التعيينات كالتالي:

اللواء محمد عبد الوهاب مساعدًا لوزير الداخلية لمنطقة سيناء.

اللواء حازم كمال مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار.

اللواء حاتم حسن مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن الجيزة.

اللواء جمال سيد مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع التدريب.

اللواء عمرو فتحي مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية.

كما شملت الحركة تعيين:

اللواء أشرف محمد مديرًا لأمن الفيوم.

اللواء حاتم محمد مديرًا لأمن الإسكندرية.

اللواء عمرو جمال مديرًا لأمن مطروح.

اللواء عبدالواحد الصافي مديرًا لأمن شمال سيناء.

اللواء أشرف أحمد مديرًا لأمن سوهاج.

اللواء عبدالله محمود مديرًا لأمن كفر الشيخ.

اللواء عبدالحليم إسماعيل مديرًا لأمن المنوفية.

اللواء حازم محمود مديرًا لأمن أسيوط.

تغييرات في الإدارات العامة

لم تقتصر حركه تنقلات الضباط 2026 على مديريات الأمن، بل امتدت إلى عدد من الإدارات العامة المهمة، حيث تقرر:

تعيين اللواء تامر إبراهيم مديرًا للإدارة العامة للتواصل المجتمعي.

تعيين اللواء عماد فهمي مديرًا للإدارة العامة للتنظيم والإدارة.

تعيين اللواء عمرو مصطفى مديرًا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات.

تعيين اللواء عبدالناصر علي مديرًا للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي.

تعيين اللواء أحمد محمد مديرًا للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

تعيين اللواء محمد صابر مديرًا للإدارة العامة لمرور القاهرة.

تعيين اللواء أحمد أبوبكر مديرًا للإدارة العامة لمرور الجيزة.

وزير الداخلية يؤكد استمرار تطوير المنظومة الأمنية

تعكس حركة تنقلات الداخلية 2026 رؤية وزير الداخلية في مواصلة تطوير الجهاز الشرطي، من خلال الاعتماد على الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية، ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع التطورات الأمنية والتكنولوجية.

وتأتي الحركة ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحديث منظومة العمل الشرطي، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية في مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

أهداف حركة تنقلات الداخلية 2026

تركز حركة تنقلات الداخلية 2026 على تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:

رفع كفاءة الأداء الأمني.

تطوير الخدمات الجماهيرية.

إعداد قيادات شرطية مستقبلية.

دعم المديريات بالعناصر المتميزة.

تعزيز الاستقرار الوظيفي للضباط.

توسيع مشاركة العنصر النسائي في مختلف القطاعات.

مواكبة التطورات الأمنية الحديثة.

ويؤكد هذا التوجه حرص وزارة الداخلية على تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث الشامل لمنظومة العمل الأمني.

وتعد حركة تنقلات الداخلية 2026 واحدة من أبرز الحركات السنوية التي تشهدها وزارة الداخلية، لما تتضمنه من تغييرات في القيادات الأمنية والإدارات المختلفة، بما يدعم تحقيق الأمن والاستقرار، ويعزز كفاءة العمل الشرطي خلال المرحلة المقبلة.