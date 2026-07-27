لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

يستعد آلاف الشباب المقبلين على الزواج لـ حجز شقق الإيجار التابعة للإسكان الاجتماعي و المترقب طرحها خلال الفترة المقبلة، والتي تسمح للمتقدمين إمكانية تمليك الوحدة بعد ٣ سنوات من الانتظام في دفع الايجار ، وقد حددت وزارة الإسكان عدة شروط شقق الإيجار التمليكي والفئات المستفيدة من هذا الطرح.

تفاصيل نظام الايجار التمليكي

يعتمد النظام على تأجير الوحدة السكنية للمستفيد لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديد التعاقد لفترة مماثلة، لتصل مدة الإقامة إلى ست سنوات.

وبعد انتهاء هذه المدة، يحق للمستفيد الاختيار بين تملك الوحدة أو الاكتفاء بفترة الإيجار دون أي التزام بالشراء، وهو ما يمنح المواطنين مرونة في اتخاذ القرار وفقًا لظروفهم المعيشية والمالية.

موعد طرح شقق الإيجار التمليكي

ومن المقرر طرح 10 إلى 15 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإيجار التمليكي، وذلك خلال شهر ، حيث من المتوقع طرح شقق الايجار خلال شهر أغسطس المقبل.

ويعد المشروع الجديد أحد البدائل الحديثة لأنظمة الإسكان التقليدية، إذ يعتمد على دفع إيجار شهري ثابت مقابل السكن، مع إمكانية تملك الوحدة السكنية بعد فترة زمنية محددة .

شقق كاملة التشطيب

وبحسب ما تم الإعلان عنه رسميا، فإن الوحدات ومساحة شقق الإيجار التمليكي ستكون بمساحتي 75 و90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم.

كما يضم طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 نحو 8 آلاف وحدة بالمحافظات، وحوالي 3500 وحدة بالمدن الجديدة.

الفئات المستفيدة من الإيجار التمليكي

يستهدف نظام الإيجار التمليكي عددًا من الفئات، أبرزها:

الشباب المقبلون على الزواج.

حديثو الزواج.

محدودو الدخل.

غير القادرين على سداد مقدمات الحجز المرتفعة.

الراغبون في الحصول على مسكن مع إمكانية التملك مستقبلًا.

ومن المتوقع أن تمنح الأولوية في الحجز للشباب والأسر الحديثة، دعمًا للاستقرار الاجتماعي وتخفيف أعباء السكن.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي

وأعلنت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، شروط حجز شقق الإيجار التمليكي الجديدة والتي تختلف عن حجز فق الإسكان العادية، وهي :

ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا، إلى جانب إتاحة التقديم لغير المتزوجين.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم من نفس المحافظة المطروح بها الشقق او العاملين بها.

عدم امتلاك وحدة سكنية أو منزل

عدم الحصول سابقًا على وحدة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي

عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة

ومن المنتظر الإعلان رسميًا عن كراسة الشروط وأسعار الإيجار وآليات التقديم والحجز خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية للمشروع.

الإيجار لا يقل عن 2000 جنيه

ومن المتوقع أن تكون قيمة الإيجار ستبلغ 25% من دخل الأسرة، مع اختلاف القيمة الإيجارية من منطقة إلى أخرى وفقًا للقيمة السوقية بكل مدينة، حيث أكدت مي عبد الحميد أن المستفيد سيحصل على دعم يضمن تناسب قيمة الإيجار مع دخله.

كما أوضحت مصادر مطلعة أن الإيجار الشهري المتوقع لن يقل غالبًا عن 2000 إلى 2500 جنيه، وهو ما ينفي صحة الأرقام المتداولة التي تحدثت عن إيجارات تبدأ من 500 جنيه.

مدة التعاقد على شقق الإيجار التمليكي 2026

بحسب ما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي، ستكون مدة التعاقد:

3 سنوات في البداية.

قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات أخرى.

وبذلك تصل أقصى مدة للإيجار إلى ست سنوات في حال تجديد العقد، مع استمرار الالتزام بجميع الشروط المنظمة للاستفادة من البرنامج.

هل يمكن تملك الوحدة لاحقًا؟

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن برنامج شقق الإيجار التمليكي 2026 يتضمن إمكانية تحويل الوحدة لاحقًا إلى نظام التمليك.

وأوضحت أن المستفيد، في حال رغبته في شراء الوحدة، يمكنه التقدم بطلب لذلك، مع احتساب ما سبق سداده من القيمة الإيجارية ضمن ثمن الوحدة، بشرط الالتزام بسداد الإيجار طوال فترة التعاقد.

