هل شقق الإيجار التمليكي بـ500 جنيه شهريًا دون مقدم؟.. الإسكان تكشف التفاصيل الرسمية

شقق الإيجار التمليكي 2026 تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول منشورات تزعم طرح 25 ألف وحدة سكنية دون مقدم وبأقساط شهرية تبدأ من 500 جنيه، مع إمكانية تملك الوحدة بعد فترة الإيجار، إلا أن الوزارة أكدت أن جانبًا كبيرًا من هذه المعلومات غير دقيق، موضحة التفاصيل الرسمية الخاصة بالطرح المرتقب من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل ترقب آلاف الشباب والأسر للإعلان الرسمي عن المشروع، الذي يستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة للفئات المستحقة، ضمن جهود الدولة لتوسيع برامج الإسكان الاجتماعي.







حقيقة طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 دون مقدم

انتشرت خلال الأيام الماضية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب" تزعم أن الدولة تستعد لطرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي دون مقدم، مع أقساط شهرية تتراوح بين 500 و1500 جنيه، وإمكانية تملك الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار.

لكن مصادر مطلعة أوضحت أن هذه المعلومات المتداولة ليست دقيقة، مشيرة إلى أن الطرح المرتقب لم يُعلن رسميًا بهذه التفاصيل، وأن ما يتم تداوله بشأن قيمة الإيجار وعدد الوحدات لا يعكس الصورة الكاملة للبرنامج.

تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإيجار التمليكي 2026

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يستعد لطرح ما بين 10 آلاف و15 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج شقق الإيجار التمليكي 2026 خلال شهر إلى شهر ونصف، في تصريحات عبر قناة اكسترا نيوز.

وأوضحت أن الوحدات ستكون:

بمساحة 75 مترًا مربعًا.

أو بمساحة 90 مترًا مربعًا.

كاملة التشطيب.

جاهزة للتسليم فور التخصيص.

وأضافت أن الطرح يشمل نحو:

8 آلاف وحدة داخل المحافظات.

3500 وحدة بالمدن الجديدة.

ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية مناسبة للشباب والأسر وفق ضوابط محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.



من يحق له التقديم؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي الفئات المستهدفة من مشروع شقق الإيجار التمليكي 2026، وتشمل:

حديثي الزواج.

غير المتزوجين أيضًا.

ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا.

أن يكون المتقدم من المحافظة المطروح بها المشروع أو من العاملين داخلها.

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان استفادة المواطنين الذين يقيمون أو يعملون بالفعل في المناطق التي يتم تنفيذ الوحدات بها.

كم تبلغ قيمة الإيجار؟

أكدت مي عبد الحميد أن قيمة الإيجار لن تكون رقمًا ثابتًا لجميع الوحدات، وإنما سيتم احتسابها وفق دخل الأسرة والقيمة السوقية للمنطقة.

وأوضحت أن المستفيد سيدفع 25% من إجمالي دخل الأسرة كقيمة إيجارية، مع تقديم دعم يضمن تناسب الإيجار مع القدرة المالية للمستفيد.

كما أشارت إلى أن القيمة الإيجارية ستختلف من مدينة إلى أخرى بحسب أسعار السوق في كل منطقة.

وفي الوقت نفسه، أوضحت مصادر مطلعة أن الإيجار الشهري المتوقع لن يقل غالبًا عن 2000 إلى 2500 جنيه، وهو ما ينفي صحة الأرقام المتداولة التي تحدثت عن إيجارات تبدأ من 500 جنيه.

مدة التعاقد على شقق الإيجار التمليكي 2026

بحسب ما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي، ستكون مدة التعاقد:

3 سنوات في البداية.

قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات أخرى.

وبذلك تصل أقصى مدة للإيجار إلى ست سنوات في حال تجديد العقد، مع استمرار الالتزام بجميع الشروط المنظمة للاستفادة من البرنامج.

هل يمكن تملك الوحدة لاحقًا؟

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن برنامج شقق الإيجار التمليكي 2026 يتضمن إمكانية تحويل الوحدة لاحقًا إلى نظام التمليك.

وأوضحت أن المستفيد، في حال رغبته في شراء الوحدة، يمكنه التقدم بطلب لذلك، مع احتساب ما سبق سداده من القيمة الإيجارية ضمن ثمن الوحدة، بشرط الالتزام بسداد الإيجار طوال فترة التعاقد.



ما الهدف من البرنامج؟

يستهدف برنامج شقق الإيجار التمليكي 2026 توفير حلول سكنية مرنة للشباب والأسر التي قد لا تتمكن من شراء وحدة سكنية مباشرة، من خلال:

تخفيف الأعباء المالية.

توفير وحدات كاملة التشطيب.

تقديم دعم يتناسب مع مستوى الدخل.

إتاحة فرصة التملك مستقبلًا وفق الضوابط المعتمدة.

تعزيز الاستقرار السكني للفئات الأولى بالرعاية.

كما يأتي البرنامج ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير بدائل متنوعة تلائم مختلف الشرائح.

متى يبدأ التقديم؟

أشارت مي عبد الحميد إلى أن طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 سيتم خلال فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، على أن يتم الإعلان رسميًا عن كراسة الشروط، ومواعيد الحجز، وآليات التقديم، وكافة الضوابط عبر القنوات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي.

ونصحت المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية أو المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي والجهات الحكومية المختصة.