تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تغطية رياضية خاصة بتفاصيل حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي حيث أغلق نادي بشكتاش التركي الباب أمام ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن توصله لاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن جميع الأنباء المتداولة حول الصفقة لا تمت للحقيقة بصلة.

وأصدر النادي التركي بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد فيه على أن ما تم نشره بشأن مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح أو تفاصيل مزعومة للعقد، مجرد معلومات غير صحيحة.

وأوضح بشكتاش أن الأخبار التي يتم تداولها عن تحركاته في سوق الانتقالات، والتي لم تصدر عبر قنواته الرسمية، لا تعكس الواقع، داعيًا جماهيره إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التقارير غير الموثقة.

كما وجه النادي انتقادًا مباشرًا للصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو، متهمًا إياه بنشر معلومات وصفها بـ"المفبركة"، مؤكدًا أن ما يقدمه بشأن صفقات بشكتاش يفتقر إلى المصداقية ويهدف إلى تضليل الرأي العام.