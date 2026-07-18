وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

​في عصر التحول الرقمي الذي يختصر الوقت والجهد، لم يعد التحقق من موقفك القانوني يتطلب عناء الذهاب إلى أروقة المحاكم أو الانتظار في طوابير المصالح الحكومية المنهكة، حيث أتاحت وزارة العدل منصات إلكترونية ذكية تمنح المواطن القدرة على الاستعلام الفوري عن أي قضايا مرفوعة ضده أون لاين بنقرة زر واحدة؛ لتشكل هذه الخدمة درعًا أمنيًا ومعلوماتيًا يضمن الشفافية ويحمي الحقوق بمرونة فائقة.

طرق الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

يمكن للمواطن الاستعلام عن القضايا المسجلة بأسمه إلكترونيًا من خلال الخدمات الرقمية التي توفرها الجهات القضائية، سواء عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل أو بوابة النيابة العامة، وذلك باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة.

وتوفر خدمة الاستعلام الإلكتروني إمكانية التعرف على تفاصيل القضايا والدعاوى المسجلة باسم المواطن، بما يساعده على متابعة موقفه القانوني أولًا بأول، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر المحكمة أو النيابة.

الاستعلام عن قضية بالاسم

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن بعض البيانات المتعلقة بالقضايا من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الجهات القضائية، حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة وفقًا لطبيعة الخدمة المتوفرة، والتي قد تشمل الاسم وبيانات الدعوى والمحكمة المختصة.

خطوات الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 عبر وزارة العدل

تتمثل خطوات الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 عبر وزارة العدل في الآتي:

ـ الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل.

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن دعوى قضائية من الخدمات الإلكترونية المتاحة.

ـ إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ـ كتابة الرقم القومي الخاص بالمستخدم.

ـ الضغط على أيقونة الاستعلام.

ـ الاطلاع على البيانات المتاحة الخاصة بالقضايا المسجلة.

خطوات الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي عبر الموبايل

أتاحت وزارة العدل إمكانية الاستعلام عن القضايا من خلال الهاتف المحمول عبر تطبيقها الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدم تحميل التطبيق، ثم الدخول إلى خدمة الأحكام القضائية واختيار خدمة الاستعلام عن القضايا، ويقوم المواطن بعد ذلك بتحديد بيانات القضية، ومنها:

ـ درجة الدعوى سواء كانت جزئية أو ابتدائية أو استئنافًا أو نقضًا.

ـ المحكمة المختصة.

ـ نوع القضية.

ـ العام الذي تم رفع الدعوى خلاله.

ـ بعد استكمال البيانات المطلوبة تظهر المعلومات المتاحة.