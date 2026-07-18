من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

تصدر اسم التيك توكر اللبناني المعروف بـ”الدكتور فود” محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أصدرت محكمة لبنانية حكمًا غيابيًا بحقه بالأشغال الشاقة المؤبدة، إلى جانب تغريمه ماليًا، في قضية تتعلق بتصنيع وتهريب مواد مخدرة عبر منتج غذائي يحمل علامته التجارية.

من هو الدكتور فود؟

الدكتور فود، واسمه الحقيقي جورج حنا ديب، هو صانع محتوى ورجل أعمال لبناني، بدأ نشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال تقديم مراجعات للمطاعم وتجربة الأطعمة المختلفة.

وركز محتواه على تقديم تقييمات سريعة للأكلات والمطاعم في لبنان وعدد من الدول العربية، واشتهر بأسلوبه البسيط والعفوي في عرض تجاربه، ما ساهم في جذب ملايين المتابعين عبر منصات مثل إنستجرام وسناب شات.

من صناعة المحتوى إلى عالم الأعمال

ومع اتساع قاعدة متابعيه، انتقل الدكتور فود من صناعة المحتوى إلى عالم الأعمال، عبر إطلاق العلامة التجارية “Doctor Food” المتخصصة في المنتجات الغذائية.



