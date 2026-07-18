لاعب الأهلي يرغب في الخروج إعارة لمدة موسم

أكد الإعلامي أمير هشام، أن كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي يدرس فكرة الخروج معارًا لمدة موسم واحد لاستعادة مستواه المعروف في ظل كثرة اللاعبين الجاهزين داخل صفوف الفريق.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر شاشة modern mti الفضائية: كريم فؤاد تعرض لإصابات كثيرة ابعدته عن المستطيل الأخضر، ولذلك يدرس فكرة الخروج لمدة موسم على سبيل الاعارة.

وأضاف: أيضا هناك أكثر من لاعب في الجبهة اليمنى على رأسهم محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر، كما يتواجد عمر كمال عبدالواحد وأحمد عيد.

لاعب الأهلي

وأوضح: لذلك، فأن كريم فؤاد يدرس جديًا فكرة طلب الخروج إعارة لمدة موسم لاستعادة المستوى المعهود.

وأتم: اللاعب يمتلك عدة عروض محلية، وسوف ينتظر موقف مسئولي الأهلي والجهاز الفني بقيادة حسين عموتة..