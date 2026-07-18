طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم

إذا كنتِ ترغبين في كسر روتين الوجبات اليومية وتجربة نكهات جديدة، فإن التاكو المكسيكي يعد من أشهر الأكلات العالمية التي يمكنكِ تحضيرها بسهولة داخل المنزل.

ويتميز التاكو بمذاقه الغني الذي يجمع بين اللحم المتبل والخضروات الطازجة والجبن، ليمنح أفراد أسرتك وجبة شهية تشبه ما يقدم في أشهر المطاعم، وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل التاكو المكسيكي

طريقة عمل التاكو المكسيكي

المكونات:

عبوة من خبز التورتيلا أو خبز التاكو الجاهز، حسب الرغبة.

نصف كيلو لحم مفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

رشة شطة حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود.

خس مفروم.

حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

بصل أحمر مقطع مكعبات.

جبن شيدر مبشور.

كوب من الساور كريم أو الزبادي اليوناني.

طريقة عمل التاكو المكسيكي

طريقة التحضير:

ـ ابدئي بتسخين ملعقة من الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم أضيفي اللحم المفروم وقلبيه جيدًا حتى يتغير لونه ويبدأ في النضج.

ـ بعد ذلك، تخلصي من الدهون الزائدة، ثم أضيفي الكمون والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة والشطة والملح والفلفل الأسود، مع ربع كوب من الماء، واتركي الخليط على نار هادئة حتى يتشرب اللحم التتبيلة ويكتمل نضجه.

ـ لتحضير الصلصة: في وعاء صغير، اخلطي مكعبات الطماطم مع البصل الأحمر والكزبرة المفرومة، ثم أضيفي عصير نصف ليمونة ورشة ملح، وقلبي المكونات جيدًا للحصول على صلصة منعشة تضيف نكهة مميزة للتاكو.

طريقة عمل التاكو المكسيكي

طريقة تقديم التاكو

ـ إذا كنتِ تستخدمين خبز التورتيلا الطري، سخنيه لبضع ثوانٍ في مقلاة جافة، أما خبز التاكو المقرمش فيمكن تسخينه في الفرن لمدة دقيقتين.

ـ ضعي كمية مناسبة من اللحم المتبل داخل الخبز، ثم أضيفي الخس المفروم، والصلصة الطازجة، ورشي الجبن الشيدر المبشور، وأضيفي ملعقة من الساور كريم أو الزبادي اليوناني.

طريقة عمل التاكو المكسيكي

ويُفضل تقديم التاكو المكسيكي ساخنًا للحفاظ على قرمشة الخبز، مع شرائح الليمون والفلفل الهالبينو لمحبي الأطعمة الحارة، لتحصلي على وجبة لذيذة بمذاق المطاعم في المنزل وبأقل تكلفة.