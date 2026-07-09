طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة.. بدون بيض أو حليب للدايت

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل البسكويت الصحي بمكونات بسيطة ومغذية، خاصة الراغبين في اتباع نظام غذائي صحي أو من يعانون من حساسية البيض أو الحليب.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل بسكويت بدون بيض وحليب وبدقيق الحبة الكاملة، إذ يتميز بقوامه الهش ومكوناته الاقتصادية، كما يناسب أنظمة الدايت لاحتوائه على دقيق القمح الكامل.

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

مكونات البسكويت الصحي:

3 أكواب دقيق قمح كامل (الحبة الكاملة).

كوب زبدة نباتية بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

كوب إلا ربع ماء.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، يُخلط دقيق القمح الكامل مع البيكنج بودر ورشة الملح والسكر البودرة.

ـ تُضاف الزبدة النباتية وزيت الزيتون، ثم يُفرك الخليط جيدًا حتى يتشرب الدقيق الدهون.

ـ يُضاف الماء تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة لينة ومتجانسة.

ـ تُفرد العجينة بين كيسين بلاستيكيين حتى يسهل فردها دون أن تلتصق.

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

ـ تُقطع العجينة باستخدام قطاعة البسكويت بالشكل المفضل وبسُمك متوسط.

ـ تُرص القطع في صينية فرن.

ـ تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من الأسفل.

ـ يُترك البسكويت حتى يبرد تمامًا قبل التقديم للحصول على أفضل قوام هش.

نصائح لنجاح البسكويت الصحي

ـ استخدمي دقيق القمح الكامل للحصول على قيمة غذائية أعلى.

ـ لا تكثري من الماء أثناء العجن حتى لا تصبح العجينة طرية أكثر من اللازم.

ـ اتركي البسكويت يبرد تمامًا بعد الخبز ليصبح أكثر قرمشة.

ـ يمكن تقديمه مع الشاي أو القهوة أو تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات.