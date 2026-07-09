الصين تفعل الاستجابة الطارئة للفيضانات في بكين وتيانجين

فعَّل المقر الوطني للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين، اليوم الخميس، استجابة طارئة من المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات في بكين وتيانجين، وفقا لما صرحت به وزارة إدارة الطوارئ الصينية.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، من المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف مطيرة على بكين وتيانجين من اليوم (الخميس) إلى الجمعة، مع توقع هطول أمطار غزيرة لفترات قصيرة في بعض المناطق.

ووفقا للوزارة، من المتوقع أيضا أن تصاحب هذه الأمطار أخطار محتملة بدرجة كبيرة نسبيا تتمثل في حدوث سيول جبلية، وكوارث جيولوجية، وفيضانات في الأنهار الصغيرة والمتوسطة، وتشبع أراضي المناطق الحضرية بالمياه.

ولدى الصين نظام استجابة للطوارئ مكون من أربعة مستويات، حيث يمثل المستوى الأول الاستجابة الأكثر