قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ديمقراطيون بمجلس الشيوخ يهددون بعرقلة ميزانية الدفاع الأمريكية بسبب العلاقات مع إسرائيل
أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير
سعر أوسط عيار ذهب في الصاغة الآن
مسئول أمريكي سابق: إيران فرضت التصعيد على واشنطن بهجماتها في مضيق هرمز
ركلة جزاء مهدرة وسيطرة للديوك .. شوط أول سلبي بين المغرب وفرنسا بالمونديال
بمرونة وسرعة استجابة.. كيف أدارت «مصر للطيران» رحلات المنتخب في أمريكا حتى الهبوط بالعلمين؟
نواب البرلمان عن قرار تثبيت الفائدة: يعزز ثقة المستثمرين ولتهيئة المناخ أمام زيادة النشاط الاقتصادي
هل المراهنة على نتائج المباريات جائزة شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
الصحة تحسم الجدل بشأن مصل لدغات الثعابين: متوفر في جميع المحافظات والمخزون يكفي 6 أشهر
هل تأخير الصلاة لمتابعة المباريات حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
البنك المركزي يعلن توقعاته للنمو ..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب البرلمان عن قرار تثبيت الفائدة: يعزز ثقة المستثمرين ولتهيئة المناخ أمام زيادة النشاط الاقتصادي

البنك المركزي
البنك المركزي
حسن رضوان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

في أعقاب قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن القرار يعكس توجهًا للحفاظ على التوازن الاقتصادي، ودعم جهود السيطرة على التضخم، مشيرين إلى أن استقرار السياسة النقدية يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة المناخ أمام زيادة النشاط الاقتصادي.

وأوضح النواب أن استمرار استقرار سوق الصرف وتراجع الضغوط التضخمية سيكون لهما دور مباشر في تحسن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن انخفاض الدولار بصورة مستدامة، إلى جانب زيادة الإنتاج وتوافر السلع، يعدان من أبرز العوامل التي يمكن أن تنعكس على انخفاض تكلفة المنتجات بالأسواق.

وأشاروا إلى أن قرار تثبيت الفائدة يحقق حالة من الوضوح أمام القطاع الخاص والمستثمرين، ويحافظ على استقرار تكلفة التمويل، بما يدعم خطط التوسع وزيادة معدلات الإنتاج.

سيطرة المركزي على التضخم ويدعم الاستثمار

أكد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس رؤية البنك المركزي بأن المستويات الحالية للفائدة قادرة على دعم مسار تراجع التضخم والسيطرة على حركة السوق.

وأوضح الجزار   في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القرار يساهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، خاصة أنه لا يفرض تغييرات مفاجئة على القروض أو عوائد الشهادات، مشيرًا إلى أن استقرار الفائدة يدعم مناخ الاستثمار من خلال وضوح تكلفة التمويل.

وأضاف أن تراجع الأسعار يرتبط بشكل أساسي باستقرار سوق الصرف، موضحًا أن انخفاض الدولار بصورة مستدامة سينعكس تدريجيًا على أسعار السلع.

يحافظ على توازن السوق ويعزز الثقة بالاقتصاد

قال النائب محمد سمر محمد، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يأتي في إطار الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم جهود الدولة في مواجهة التضخم.

وأشار  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،  إلى أن استمرار استقرار السياسة النقدية يمنح المستثمرين والقطاع الخاص رؤية أوضح بشأن تكلفة التمويل، ويساعد على دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.

وأكد سمر أن تحسن سوق الصرف وانخفاض تكلفة الاستيراد والإنتاج سيكون لهما تأثير مباشر على أسعار السلع، مشددًا على أهمية استمرار دعم الإنتاج المحلي لزيادة المعروض وتحقيق استقرار الأسعار.

خفض الأسعار مرتبط بتحسن المؤشرات الاقتصادية

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب،أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يمثل خطوة متوازنة تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم معدلات النمو.

وأوضح جابر أن القرار يمنح المستثمرين حالة من الثقة والوضوح، ويساعد على استمرار النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات التضخم وسوق الصرف سيكون له دور مهم في الفترة المقبلة.

وشدد على أن زيادة الإنتاج المحلي واستقرار العملة الأجنبية يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق تراجع تدريجي في أسعار السلع والخدمات.

قرار البنك المركزي البنك المركزي الإيداع والإقراض مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

منتخب المغرب

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

بالصور

أبرزها «خلي بالك من نفسك».. قائمة الأفلام المنتظرة فى شهر يوليو 2026

أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة.. بدون بيض أو حليب للدايت

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد