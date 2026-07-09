الصحة تحسم الجدل بشأن مصل لدغات الثعابين: متوفر في جميع المحافظات والمخزون يكفي 6 أشهر

حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن توافر مصل لدغات الثعابين، بعد تكرار حوادث الوفاة والإصابة الناتجة عن لدغات الثعابين في بعض المناطق، خاصة بمحافظة الشرقية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصل علاج لدغات الثعابين متوفر بشكل كامل في جميع محافظات الجمهورية، مشددًا على عدم وجود أي أزمة تتعلق بالإمدادات أو التوزيع.

وأوضح عبد الغفار خلال برنامج يحدث في مصر، أن المصل يُصنع محليًا، وأن المخزون الاستراتيجي الحالي يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، لافتًا إلى أنه يتم توفيره داخل المستشفيات العامة والمركزية، بالإضافة إلى المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأضاف أن الوزارة لم ترصد أي نقص في المصل، مؤكدًا: "لا يوجد أي نوع من أنواع نقص الإمداد أو نقص التوزيع أو نقص التوافر."

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن المصل لا يتم صرفه خارج المستشفيات، لأن بروتوكولات العلاج تقتضي إعطاءه عن طريق الحقن الوريدي تحت إشراف طبي مباشر، تحسبًا لحدوث أي استجابة تحسسية قد تظهر لدى بعض المرضى عقب الجرعة الأولى.

وأكد أن هذا الإجراء يتوافق مع البروتوكولات الطبية المحلية والدولية، التي تشترط إعطاء المصل داخل المستشفيات المجهزة لضمان التعامل الفوري مع أي مضاعفات محتملة.

وجاءت تصريحات وزارة الصحة عقب تزايد التساؤلات حول توافر المصل، بعد وقوع عدد من حالات الوفاة والإصابة بلدغات الثعابين، وما أثارته من مخاوف بين المواطنين بشأن سرعة الحصول على العلاج اللازم.

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