اعتماد 13 وحدة رعاية أولية لتقديم خدمة صحية بالشرقية

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بالشرقية لحصول "وحدتي طب الأسرة بالجمالية بالإدارة الصحية بمركز الحسينية، والفولي الصغيرة بالإدارة الصحية بمنشأة أبو عمر" على الاعتماد الدولي لوحدات الرعاية الأولية "GAHAR" من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بعد استيفائها كافة الاشتراطات الصحية والالتزام بتطبيق معايير الجودة الصادرة عن "جهار" الحاصلة على الاعتماد الدولي من الإسكوا، تمهيدًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة.

أعرب المحافظ عن خالص تقديره للدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية والفرق الطبية العاملة بالوحدة الصحية لما حققوه من إنجاز طبي، والذي يعزز مسيرة الإنجازات الطبية بالمحافظة، مطالبًا الكوادر الطبية ببذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الاعتماد الدولي لوحدات الرعاية الأولية (GAHAR) يعد عملية مراجعة وتقييم شامل للمنشأة الصحية، توضح مدى التزامها بالمعايير التي تضعها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تتضمن شروط الحصول على الاعتماد، تحسين مؤشرات سلامة المرضى في المنشآت الصحية، بما يتطابق مع كافة المتطلبات الوطنية للسلامة، فضلًا عن تحقيق متطلبات الجودة الأساسية، لضمان كفاءة وفعالية الخدمة الصحية، بما يحقق رضا المنتفعين، بالإضافة إلى أهمية حصول المنشآت الطبية على هذا الاعتماد تمهيدًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها، منوهًا أن هذه المنشآت هي الثانية عشرة والثالثة عشرة التابعة لوحدات الرعاية الأولية بالمديرية، والمنشأة الرابعة عشرة بصورة عامة يتم اعتمادها من جهار بعد مستشفى الأمراض الصدرية التي تعد أيضًا أول مستشفى صدر تعتمد على مستوى الجمهورية، ومركز طبي سعود، ومركز طب الأسرة بقهبونة، ووحدة طب الأسرة بسماكين الغرب، والملكيين البحرية بالحسينية، ووحدة طب الأسرة بحمد موسى بأبو كبير، ووحدة كفر عوض الله حجازي بالزقازيق، ومركز الحي العاشر غرب، ومركز طب الأسرة بالحي الـ١٥ الجديد بالعاشر من رمضان، ووحدة المهدية بههيا، ووحدة كفر المدينة بمنشأة أبو عمر، ووحدة المساعيد بصان الحجر.