طقس الجمعة 10 يوليو 2026 .. الحرارة مستمرة وأمطار متوقعة بهذه المناطق

يواصل الطقس في مصر تصدر اهتمام المواطنين مع اقتراب يوم الجمعة 10 يوليو 2026، حيث تتزايد معدلات البحث عن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية المنتظرة، خاصة في ظل استمرار الأجواء الصيفية الحارة وارتفاع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الطقس الحار خلال ساعات النهار، مع ارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة نتيجة زيادة نسب الرطوبة، إلى جانب ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه، أبرزها الشبورة المائية وفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط الرياح على عدد من المحافظات والسواحل الشمالية.

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حالة الطقس غدًا الجمعة 10 يوليو 2026

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا تشهد أجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، في حين تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم الفعلية المقاسة في الظل، بفارق يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، وهو ما يجعل الشعور بحرارة الطقس أكبر خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع استمرار فصل الصيف، الأمر الذي يدفع الكثير من المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بصورة يومية للتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة قبل الخروج أو السفر.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

تشهد حالة الطقس غدًا عددًا من الظواهر الجوية التي أوضحتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفي مقدمتها تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل هذه الظاهرة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الأولى.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

نشاط الرياح وحالة البحر

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نشاط الرياح يعد من أبرز الظواهر المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا، حيث تنشط الرياح أحيانًا على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال ساعات المساء.

كما تنشط الرياح على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، وهو ما يستوجب متابعة حالة البحر قبل ممارسة الأنشطة البحرية أو التوجه إلى الشواطئ.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المناطق، وجاءت على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.

الوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة.

وتوضح هذه الدرجات استمرار الأجواء الصيفية الحارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع تسجيل أعلى درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد، في حين تنخفض نسبيًا على السواحل الشمالية مقارنة بباقي المناطق.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من الإرشادات للمواطنين للتعامل مع حالة الطقس المتوقعة، حيث دعت إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية على بعض الطرق.

كما أوصت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض فقدان الجسم للسوائل، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة الإحساس بحرارة الطقس.

ونصحت الهيئة أيضًا مرتادي الشواطئ بمتابعة حالة البحر قبل ممارسة الأنشطة البحرية، في ظل نشاط الرياح وارتفاع الأمواج على عدد من السواحل الشمالية.

وتبقى متابعة النشرات الجوية اليومية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الوسائل المهمة للاطلاع على آخر مستجدات حالة الطقس، والتعرف على الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة، بما يساعد المواطنين على اتخاذ الاحتياطات المناسبة خلال التنقل أو ممارسة الأنشطة اليومية في ظل استمرار الأجواء الصيفية الحارة.