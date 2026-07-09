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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شبورة كثيفة وارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة الموافق 10 يوليو حتى الثلاثاء 14 يوليو 2026. 

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية، مع العودة إلى طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على معظم المناطق. وأكدت الهيئة أن الارتفاع المستمر في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح بين درجتين إلى 4 درجات مئوية عن المعلنة.

وحذرت هيئة الأرصاد من ظاهرة جوية تبدأ في الظهور خلال ساعات الصباح الباكر، وتحديداً من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً، حيث تتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مما يتطلب الحذر من قائدي المركبات. كما أشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على أوقات متفرقة من الجمعة وحتى الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

 تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الجمعة 10 يوليو درجات حرارة عظمى تبلغ 36 درجة والمحسوسة 38 درجة، لتستمر عند نفس المعدلات يوم السبت 11 يوليو، قبل أن ترتفع قليلاً يوم الأحد 12 يوليو لتسجل العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة، ثم تعود لتسجل 36 درجة عظمى و38 محسوسة يومي الاثنين 13 والثلاثاء 14 يوليو. 

وفي السواحل الشمالية، تسجل الحرارة العظمى يوم الجمعة 30 درجة والمحسوسة 33، وترتفع يوم السبت لتسجل 31 عظمى و34 محسوسة، وتصل الأحد إلى 31 عظمى و35 محسوسة، لتنخفض الاثنين إلى 30 عظمى و33 محسوسة، وتختتم الثلاثاء بـ 31 عظمى و34 محسوسة.

أما في محافظات الصعيد، فتستقر درجات الحرارة بشمال الصعيد طوال أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء عند 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة. وفي جنوب الصعيد، تسجل الحرارة العظمى يوم الجمعة 40 درجة والمحسوسة 41 درجة، لتشهد ارتفاعاً طفيفاً بدءاً من يوم السبت وحتى الثلاثاء لتسجل العظمى 41 درجة مئوية بينما تصل درجات الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة.

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