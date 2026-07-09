الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

حصلت الأكاديمية الطبية العسكرية على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربي للاختصاصات الصحية كمركز تدريبى مُعتمد لمنح الشهادات المهنية (البورد العربي) بمايسهم فى إعداد أجيال من الأطباء القادرين على تقديم خدمات صحية متميزة فى مختلف التخصصات.

وخلال المراسم ألقى اللواء طبيب محمـد سعد حجازي مدير إدارة الخدمات الطبية كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة سبل الدعم للمنظومة الصحية وتدريب وتأهيل الأطباء بأحدث العلوم الحديثة لمواكبة التطورات المتلاحقة فى كافة المجالات الطبية.

كما استعرض اللواء طبيب طارق عبد القادر سلام رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية جهود الأكاديمية فى تأهيل الكوادر الطبية من الأطباء المصريين والوافدين وفقا لأرقى معايير الجودة فى التعليم الطبى والذى ساهم فى حصول الأكاديمية على الإعتماد المؤسسي وتحقيق ذلك التميز.

وفي سياق متصل، حصلت الكلية العسكرية التكنولوجية على شهادة الإعتماد المؤسسي من الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني (إتقان) التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لتصبح أول كلية تكنولوجية فى جمهورية مصر العربية تنال هذا الإعتماد ، بعد استيفائها جميع معايير ومتطلبات الجودة وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة .

وقام الأستاذ الدكتور محمد موسى عمارة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (إتقان) ، بتسليم شهادة الإعتماد المؤسسى إلى اللواء الحسين مصطفى شرف نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية العسكرية التكنولوجية ، تقديرا لنجاح الكلية فى استيفاء متطلبات الاعتماد وتحقيق معايير الجودة المؤسسية ، بما يعزز مكانتها كإحدى المؤسسات الرائدة فى مجال التعليم التكنولوجي.

كما تم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية تقديراً لجهودهم فى إستيفاء معايير الإعتماد المؤسسى والبرامجى ، بما يعكس حرص القوات المسلحة على دعم منظومة التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز.

يأتي ذلك استمرارا لتطوير منظومة التعليم والتأهيل الطبي داخل المؤسسات الطبية بالقوات المسلحة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية.