مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 يوليو في القاهرة والمحافظات

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 يوليو في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..





مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 4:16 ص

• موعد الشروق: 6:01 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 1:00 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:36 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:59 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:31 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 4:17 ص

• موعد الشروق: 6:03 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 01:05 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:44 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:07 م

• ‎موعد أذان العشاء: 9:41 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 4:32 ص

• موعد الشروق: 6:07 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:54 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:14 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:40م

• موعد أذان العشاء: 9:04 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر4:27 ص

• موعد الشروق: 6:14 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:16 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:55 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:19 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:53 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 4:17 ص

موعد الشروق: 5:57 ص

• موعد أذان الظهر:12:50 م

• موعد أذان العصر: 4:19 م

• موعد أذان المغرب: 7:43 م

• موعد أذان العشاء: 9:11 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 4:13 ص

• موعد الشروق: 5:54 ص

• موعد أذان الظهر: 12:48 م

• موعد أذان العصر: 4:19 م

• موعد أذان المغرب: 7:42 م

• موعد أذان العشاء: 9:11 م

هل يجوز رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟

أكدت دار الإفتاء أن الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة مما اتفق الفقهاء على مشروعيته وأنه غير مفسدٍ للصلاةِ.

وأشارت الإفتاء إلى أن الاختلاف بين الفقهاء جاء بشأن درجة مشروعيَّة تلك الإشارة، فبعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم.

مكروهات الصلاة

1. العبث بالبدن: كتشبيك الأصابع وفرقعتها، يقول شُعبة مولى بن عباس: (صلَّيْتُ إلى جنبِ ابنِ عباسٍ ففقعتُ أصابعي فلمَّا قضيتُ الصلاةَ قال لا أُمَّ لكَ تفقعُ أصابعَكَ وأنتَ في الصلاةِ).

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-‏فإن هذا مما قد يُفقد الخشوع المطلوب في الصلاة، ومن أمثلة ذلك أيضًا العبث باللحية أثناء الصلاة، ويُستثنَى من ذلك الحاجة إلى أمر من هذا مثل الحكة.

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2. ‏رفع البصر إلى السماء: وقد استثنى الحنابلة حال التَجشي لمن يُصلي جماعة، فيرفع بصره كي لا يؤذِهم في صلاته، وقد ورد النهي عن هذا الأمر في قوله -صلي الله عليه وسلم- (لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السّماء في الصّلاة، أو لا ترجع إليهم)

3. ‏تغميض العينين في الصلاة: حيث إن السُنة إبقاء العينين مفتوحتين؛ لأن إغماضهما مَظنة للنوم، والسُنة أن يُلقي المُصلي بهما إلى مَوضع سجوده، ولكن يَخرج من الكراهة حاجة المُصلي للإغماض خوفًا من عدم الخشوع لِما يُمكن أن يكون هناك من مُشتتات يَراها تخل بخشوعه فيُغمِض.

4. التَخصر في الصلاة: مَنهي عنه بالاتفاق لقوله -صلى الله عليه وسلم: (أن النبي - صلى الله علية جد وسلَّمَ نَهى أن يُصلِّي الرجلُ مُتخَصرًا).

والتخصر هو أن يضع الرجل يده على خاصرته، وقال الشافعية بجوازه لحاجة أو ضرورة.

5. يكره أن يُصلي المُسلم وهو يُدافع الأخبثين، والأخبثان: هما البول والغائط، حيث قال -صلى الله عليه وسلم- : (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان).

-و يُستَنبط من هذا الحديث كراهة الصلاة في حضور الطعام، وقاس الشافعية والحنابلة عليه من اشتهى طعامًا أو شرابًا لأنه في بابه، ومما يدل أيضًا على كراهة الصلاة في حضور الطعام قوله -صلى الله عليه وسلم- : (إذا وُضعَ العَشاءُ وأقيمتِ الصلاةُ فابدءوا بالعَشاءِ).

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6. ‏كراهة استقبال النار أو شيء منها في الصلاة: لأن في هذا شيء من التشبه بعُباد النيران، وهذا القول عند المالكية والحنابلة.

