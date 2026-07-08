مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

إعادة مباراة مصر والأرجنتين تصدرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما شهدت مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 حالة واسعة من الجدل التحكيمي بسبب ما فعله الحكم الفرنسي من تعنت واضح ضد منتخب مصر، دفعت الجماهير للمطالبة بإعادة اللقاء، في الوقت الذي تحرك فيه اتحاد الكرة المصري لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبًا بالتحقيق في القرارات التحكيمية التي صاحبت المباراة.

وانتهت المواجهة بفوز منتخب الأرجنتين وتأهله إلى الدور التالي، بينما ودع منتخب مصر البطولة بعد أداء وصفه كثيرون بالمميز، إلا أن عددًا من القرارات التحكيمية أثار اعتراض الجهاز الفني واللاعبين والجماهير، لتصبح إعادة مباراة مصر والأرجنتين واحدة من أكثر الموضوعات تداولًا على مواقع التواصل ومحركات البحث.







اتحاد الكرة المصري يتقدم بشكوى رسمية

أعلن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، طالب خلالها بفتح تحقيق بشأن أداء الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه وطاقم التحكيم الذي أدار اللقاء.

وأوضح الاتحاد المصري، وفق بيانه، أن الشكوى استندت إلى ما وصفه بأخطاء تحكيمية مؤثرة خلال المباراة، مطالبًا بمراجعة أداء الطاقم التحكيمي واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبت وجود مخالفات تستوجب ذلك.

وفي الوقت نفسه، أشاد أبو ريدة بأداء لاعبي المنتخب المصري، مؤكدًا أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، كما وجه الشكر للجماهير المصرية التي ساندت المنتخب طوال مشواره في البطولة.

أبرز اللقطات التي أثارت الجدل

شهدت المباراة عدة حالات تحكيمية أصبحت محور نقاش واسع عقب صافرة النهاية، أبرزها إلغاء هدف لصالح منتخب مصر بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إلى جانب بعض القرارات الخاصة بالاحتكاكات داخل منطقة الجزاء والبطاقات التحكيمية.

ورأت جماهير مصرية ومحللون أن بعض هذه القرارات كانت تستحق مراجعة مختلفة، بينما اعتبر آخرون أن الحكم استخدم سلطته التقديرية وفقًا لما تنص عليه قوانين اللعبة، وهو ما زاد من الجدل حول إعادة مباراة مصر والأرجنتين.

الحكم الفرنسي يتعرض لانتقادات واسعة

وبعد الهجوم والانتقاد الواسع من كافة أنحاء العالم، على الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت تقارير إعلامية أن الحكم أغلق حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" بعد تزايد التعليقات والانتقادات التي تلقاها عقب اللقاء، في ظل حالة الغضب الجماهيري التي صاحبت المباراة.



هل يصدر فيفا قرارًا بـ إعادة مباراة مصر والأرجنتين؟

حتى الآن، لم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أي قرار رسمي بشأن إعادة مباراة مصر والأرجنتين، كما لم يعلن فتح إجراءات تؤدي إلى إعادة اللقاء.

وتؤكد لوائح فيفا أن القرارات التقديرية التي يتخذها الحكم أثناء المباراة تُعد نهائية، ولا تشكل وحدها سببًا لإعادة المباريات، حتى في حال وجود جدل واسع حول صحتها.

لذلك، فإن مجرد الاعتراض على قرارات الحكم أو تقنية الفيديو لا يعني تلقائيًا إمكانية إعادة المباراة، وهو ما تؤكد عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الحالات التي تسمح بإعادة المباراة وفق اللوائح

تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن إعادة أي مباراة تظل إجراءً استثنائيًا للغاية، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالات محددة تتعلق بوجود خطأ في تطبيق قانون من قوانين اللعبة، وليس بسبب اختلاف وجهات النظر حول التقدير التحكيمي.

ومن أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى إعادة المباراة:

ارتكاب الحكم خطأ فني في تطبيق أحد قوانين اللعبة.

إنهاء المباراة قبل انتهاء زمنها القانوني نتيجة خطأ في تطبيق القانون.

إقامة مباراة إقصائية دون لعب الأشواط الإضافية رغم استحقاقها.

وجود مخالفة مؤثرة في مواصفات الملعب أو المرمى.

حدوث ظروف قهرية تمنع استكمال اللقاء مثل انقطاع الكهرباء أو الظروف المناخية القاسية.

بدء المباراة بعدد لاعبين مخالف للوائح المنظمة للمسابقة.

أما الأخطاء التقديرية للحكم، حتى وإن أثارت جدلًا كبيرًا، فلا تُعد في حد ذاتها سببًا لإعادة المباراة وفق اللوائح الحالية.

جدل عالمي بعد مباراة مصر والأرجنتين

امتد الجدل إلى وسائل إعلام رياضية وصفحات متخصصة في التحكيم، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أن الحكم ظلم المنتخب المصري بشكل مبالغ فيه، وبين من اعتبر أن الحكم مارس صلاحياته الطبيعية داخل الملعب.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشار وسوم عديدة ناقشت أداء الحكم، في ظل تفاعل جماهيري واسع مع أحداث اللقاء، بينما استمرت المطالبات الجماهيرية بإعادة المباراة، رغم عدم وجود إعلان رسمي من الاتحاد الدولي بشأن ذلك.

ماذا ينتظر منتخب مصر بعد الخروج من كأس العالم؟

ورغم انتهاء مشوار الفراعنة في البطولة، حظي المنتخب بإشادة كبيرة بعد الأداء الذي قدمه خلال كأس العالم 2026، خاصة بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية وقدم مستويات قوية أمام منتخبات كبيرة.



ويترقب الجهاز الفني والاتحاد المصري لكرة القدم تقييم التجربة بالكامل، مع الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، بينما يبقى الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة الأرجنتين حاضرًا في المشهد الرياضي.

وفي الوقت الحالي، تبقى إعادة مباراة مصر والأرجنتين مجرد مطالبات جماهيرية وإعلامية، إذ لا توجد أي قرارات رسمية من فيفا تؤكد إعادة اللقاء، فيما تظل لوائح الاتحاد الدولي هي المرجع الأساسي في مثل هذه الحالات، والتي تقصر إعادة المباريات على ظروف استثنائية محددة تتعلق بتطبيق قوانين اللعبة، وليس بالقرارات التقديرية للحكام.