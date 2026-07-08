حكم إنجليزي يهاجم قرارات مباراة مصر والأرجنتين: هدف زيكو صحيح.. وركلة جزاء لصلاح

واصلت ردود الفعل الدولية انتقاد القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة منتخب مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما انضم الحكم الإنجليزي السابق مارك هالسي إلى قائمة الخبراء الذين اعتبروا أن تقنية الفيديو (VAR) لم تُطبق بمعيار واحد خلال اللقاء.

وأكد هالسي أن الهدف الثاني الذي سجله مصطفى "زيكو" لمنتخب مصر كان هدفًا رائعًا، موضحًا أن بروتوكول المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB) يمنح تقنية الفيديو الحق في مراجعة جميع الأهداف والعودة إلى بداية الهجمة إذا كانت الواقعة ضمن نفس المرحلة الهجومية.

وقال الحكم الإنجليزي: "من الناحية القانونية، كان يحق لتقنية VAR مراجعة اللقطة التي سبقت هدف زيكو، لكن السؤال الحقيقي هو: هل كانت الحالة تستحق بالفعل تدخل تقنية الفيديو؟ بالنسبة لي، لا".

وأضاف أن حكم الفيديو استدعى حكم الساحة لمراجعة اللقطة، ليتم في النهاية احتساب مخالفة لصالح الأرجنتين وإلغاء الهدف، معتبرًا أن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب الاتساق في تطبيق تقنية الفيديو.

وأشار هالسي إلى لقطة أخرى خلال المباراة تعرض فيها محمد صلاح لعرقلة داخل منطقة الجزاء قبل أن تنطلق الأرجنتين في الهجمة التالية وتسجل هدفها الثالث، مؤكدًا أن الحالتين متشابهتان.

وأوضح: "إذا تم إلغاء هدف زيكو بسبب مخالفة على مارتينيز، فمن المفترض تطبيق المعيار نفسه على لقطة صلاح. لماذا لم تتدخل تقنية VAR؟ لو حدث ذلك، لكان يجب احتساب ركلة جزاء لصالح مصر".

واختتم الحكم الإنجليزي تصريحاته بالتأكيد على أن المشكلة ليست في بروتوكول تقنية الفيديو، وإنما في عدم الاتساق في تطبيقه، وهو ما أثار الكثير من الجدل عقب المباراة.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة حرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.