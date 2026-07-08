القبض على رجل و4 سيدات سرقوا بضاعة من داخل محل بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض السيدات وآخر بمغافلته وسرقة بضائع من داخل محل تجاري ملكه بمنطقة المقطم في القاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر (صاحب محل ملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبسؤاله؛ تضرر من بعض الأشخاص لقيامهم بسرقة بعض الملابس، بتاريخ 13 يونيو الماضي، من داخل المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم، بأسلوب "المغافلة".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطل، و4 سيدات لهن معلومات جنائية - مقيمون بالقاهرة).

وبضبط المذكورين ومواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وأمكن ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.