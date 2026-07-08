تنسيق مدارس التمريض 2026.. البديل الآمن والمسار الأضمن بعد الإعدادية

تتجه أنظار آلاف الطلاب وأولياء الأمور نحو تنسيق مدارس التمريض 2026، باعتباره البديل الأكثر أماناً وجاذبية للثانوية العامة بعد الشهادة الإعدادية، حيث تكتسب هذه المدارس أهمية استثنائية بفضل ما تقدمه من مزايا فريدة، أبرزها ضمان فرصة عمل حكومية فور التخرج، وتأهيل علمي وعملي مكثف يفتح آفاقاً واسعة في القطاع الصحي، ومع بدء إعلان المؤشرات الأولية للقبول بمختلف المحافظات، تزداد معدلات البحث لمعرفة الشروط والدرجات المطلوبة للالتحاق بهذا المسار المهني الواعد.

موعد إعلان تنسيق مدارس التمريض 2026

وتستعد مديريات الشئون الصحية للإعلان عن مواعيد فتح باب التقديم لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/2027 خلال الأيام المقبلة.

وتختلف هذه المواعيد من محافظة لأخرى، حسب خطة كل مديرية صحية وتحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمنشآت الصحية.

شروط قبول الطلاب في مدارس التمريض 2026

وستحدد مدارس التمريض في مختلف المحافظات الشروط التالية للالتحاق بها، والمتوقعة أن تكون كالآتي:

- الحصول على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة.

- الحصول على الحد الأدنى المطلوب.

- اجتياز اختبارات القدرات.

- اجتياز الكشف الطبي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- التمتع بحسن السير والسلوك.

- الالتزام بالتوزيع الجغرافي وفقًا للوائح.

آلية تحديد التنسيق والمؤشرات الأولية

​تخضع درجات القبول في مدارس التمريض لآلية تنسيق داخلي غير موحد على مستوى الجمهورية، حيث تتولى كل مديرية شئون صحية بالمحافظات تحديد الحد الأدنى للقبول بشكل مستقل.

ويتوقف هذا التحديد على ثلاثة عوامل رئيسية: نسبة النجاح العامة في الشهادة الإعدادية بالمحافظة، الكثافة الطلابية، والطاقة الاستيعابية للمدارس المتاحة؛ وتشير التوقعات الأولية هذا العام إلى أن محافظات الوجه البحري والدلتا (مثل المنوفية والقليوبية والإسكندرية) قد تسجل الحد الأعلى للتنسيق بمعدل يتراوح بين 260 إلى 275 درجة، في حين تتراوح محافظات الوجه القبلي والقاهرة الكبرى بين 250 إلى 260 درجة، وتنخفض لتصل إلى 240 درجة في بعض المحافظات الحدودية والنائية.

المحافظات الأعلى في درجات القبول

وبحسب مؤشرات التنسيق خلال السنوات الأخيرة، من المتوقع أن تسجل بعض المحافظات أعلى درجات القبول، ومن بينها: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، والغربية».

​نصائح وإرشادات لأولياء الأمور

​مع انطلاق ماراثون التقديم، أهابت مديريات الصحة بأولياء الأمور والطلاب ضرورة استقاء المعلومات والقرارات الرسمية من الصفحات والمواقع الحكومية المعتمدة التابعة للمحافظات، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الكيانات الوهمية غير المرخصة التي تدعي منح شهادات تمريض معتمدة.

كما يُنصح بتجهيز ملفات الطلاب مبكراً، والتي تشمل أصل شهادة الإعدادية، شهادة الميلاد المميكنة، الصور الشخصية الحديثة، والشهادة الطبية، والالتزام التام بالمواعيد المحددة لفتح باب التقديم الإلكتروني أو الورقي بكل محافظة لضمان عدم ضياع فرصة الطالب في المنافسة.