بالأسماء.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازات معاهد التمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية مسيرة تطوير معاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار استراتيجيتها لإعداد كوادر تمريضية مؤهلة وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، بما يدعم استدامة المنظومة الصحية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري وبناء أجيال قادرة على قيادة مستقبل الرعاية الصحية.





وأوضحت الهيئة أن معاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لها بمحافظات التأمين الصحي الشامل تضم حاليًا 13 معهدًا موزعة على خمس محافظات تغطي إقليمي القناة والصعيد، بإجمالي 4605 طالبًا وطالبة بالمراحل الدراسية الخمس، وتشمل ثلاثة معاهد بمحافظة بورسعيد هي: "المبرة، السلام، الحياة"، وستة معاهد بمحافظة الأقصر هي: "حورس، إيزيس، الكرنك، مجمع الأقصر الطبي الدولي، الضبعية، وطيبة" ، ومعهدين بمحافظة الإسماعيلية هما: "فايد، ومجمع الإسماعيلية الطبي"، بالإضافة إلى معهد رعاية بـ "دار صحة المرأة والطفل" بمحافظة السويس، ومعهد رعاية بـ " مجمع الفيروز الطبي" بمحافظة جنوب سيناء.

تحديث البنية التحتية والقاعات الدراسية والمعامل التعليمية

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن معاهد الرعاية الفنية للتمريض شهدت خلال السنوات الأخيرة تطويرًا شاملًا في منظومة التعليم والتدريب، شمل تحديث البنية التحتية والقاعات الدراسية والمعامل التعليمية ومعامل المهارات الإكلينيكية، واستحداث زي موحد للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بما يتوافق مع الهوية البصرية للهيئة، إلى جانب تطبيق نموذج معياري موحد لتجهيزات المعاهد وفق أحدث المواصفات العالمية، بما يوفر بيئة تعليمية متطورة تسهم في إعداد كوادر تمريضية تمتلك الكفاءة العلمية والعملية، وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الرعاية الصحية.

معاهد التمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل

ولفت أن معاهد الرعاية الفنية للتمريض أصبحت أحد أهم روافد إعداد الكوادر التمريضية المؤهلة للعمل داخل منشآت الهيئة، مشيرًا إلى أن منظومة تعليم التمريض شهدت نقلة نوعية تعتمد على الحوكمة والجودة والابتكار، بما يعزز قدرات النظام الصحي، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في التعليم الصحي والتدريب الإكلينيكي.

معاهد التمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة مستمرة في التوسع بإنشاء معاهد الرعاية الفنية للتمريض بالتزامن مع التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير كوادر تمريضية مؤهلة داخل مختلف المحافظات، ويحقق الاستدامة لمنظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم الصحي يمثل أحد أهم ركائز بناء نظام صحي متطور قادر على تلبية احتياجات المواطنين.

معاهد التمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ما تحقق من تطوير في منظومة تعليم التمريض انعكس بصورة مباشرة على جودة العملية التعليمية وتميز مخرجاتها، وهو ما تُوج بحصول معاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة على جائزة التميز من النقابة العامة للتمريض لعام 2024، تقديرًا لتميزها في إعداد الكوادر التمريضية وتطوير العملية التعليمية، كما أوضح أن النجاحات التي حققتها الهيئة في مجال تعليم التمريض حظيت بتقدير عربي، حيث كرَّم الاتحاد العربي للمستشفيات الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بالهيئة خلال فعالياته في يونيو 2025، كما تم اختيار العمل الجماعي المقدم من الهيئة في مجال تعليم التمريض والقبالة مناصفةً بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، بما يعكس ريادة تجربة الهيئة وإسهامها في تطوير تعليم التمريض على المستوى العربي.

معاهد التمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل

ومن جانبها، أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض والمشرف العام على تمريض منظومة التأمين الصحي الشامل وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن منظومة تعليم التمريض داخل الهيئة تشهد طفرة غير مسبوقة، سواء على المستوى الأكاديمي أو على مستوى التدريب العملي داخل منشآت الهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بإشراك الطلاب في مختلف الأنشطة التعليمية والبحثية والثقافية والرياضية، وتنظيم مسابقات أوائل الطلبة، بما يعزز روح التنافس العلمي والإبداع، إلى جانب ترسيخ دورهم في خدمة المجتمع من خلال المشاركة في المبادرات الصحية، وحملات التطعيم، والزيارات الميدانية لدور الأيتام والمسنين، والفعاليات المجتمعية الخاصة بذوي الهمم، بما يسهم في إعداد ممرض قادر على الجمع بين الكفاءة المهنية والرسالة الإنسانية.

وأوضحت أن الدراسة بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض تمتد لمدة خمس سنوات، وفق منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي والإكلينيكي داخل منشآت الهيئة الصحية، بما يضمن إعداد كوادر تمريضية مؤهلة وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية، فيما يجري القبول بالمعاهد وفق ضوابط دقيقة تشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، حسن السير والسلوك، وحاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) في عام التقدم ذاته، وأن يكون من أبناء المحافظة الحاصل منها على الشهادة، مع القبول وفقًا لأعلى المجاميع بعد انتهاء أعمال التنسيق، كما يخضع المتقدمون لاختبارات في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، واختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية والنفسية الشاملة، والتي تشمل الكشف الباطني، وفحص النظر، وتحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، واختبارات اللياقة الطبية والنفسية، وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر القادرة على الالتحاق بمهنة التمريض، بما يدعم رؤية الهيئة في إعداد كوادر تمريضية تمتلك الكفاءة العلمية والمهارية والإنسانية، وتسهم في تعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل والارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مصر.