الدفاع الروسية تشن ضربات واسعة النطاق على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الاثنين/، عن أهداف الضربة واسعة النطاق ضد مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، والتي شملت مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغيف وكييف، خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة ، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، أن المناطق المتأثرة في كييف، 'مؤسسة كييف -71' الصناعية (جمعية أبريس بي تي) – إحدى المؤسسات الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والمتخصصة في تطوير و إنتاج طائرات الاستطلاع المسيرة بعيدة ومتوسطة المدى مثل طائرات "ستريلا"، و"مارا"، و"سيركو"، و"أفينجر"، و"إلف-كيه"، و"فلايت آرو"، و"شرايك-10"، بالإضافة إلى معدات القياس عن بعد والإلكترونيات والبصريات،"مصنع كييف - 1 لتجميع الصناعات الإلكترونية (المؤسسة المملوكة للدولة "مصنع كييف بوريفستنيك")، والذي ينتج طائرات مسيرة طويلة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى تطوير وإنتاج معدات الرادار للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع البيان "تعد المؤسسة الصناعية 'كييف -79' (LLC UKR ARMO TECH) واحدة من الشركات المصنعة والموردة الرئيسية للمركبات المدرعة وعناصر الحماية المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى الرؤوس الحربية (الذخيرة) لأنواع مختلفة من الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأشار إلى استهداف حوض بناء السفن في كييف (Kuza na Rybalskom PJSC) وهو أكبر مؤسسة للهندسة الميكانيكية تنتج زوارق حربية من طراز 'غروزا-إم' في كييف من المشروع '58155'، بالإضافة إلى إنتاج وإصلاح زوارق الهجوم غير المأهولة".

وأوضح البيان أنه تم أيضا استهداف 'مصنع كييف-1' لصناعة الأدوات (مصنع كفانت)، وهو قاعدة بحث وإنتاج رئيسية تنتج أنظمة التحكم في النيران، وأنظمة التدابير المضادة الكهروضوئية، ومعدات الملاحة و الأتمتة للقوات الجوية والبحرية الأوكرانية، بما في ذلك صواريخ 'نبتون-إم دي'.

كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية،إلى الأهداف في مقاطعة كييف ومنها مصنع "جولياني" لتجميع وتصنيع الصواريخ، وهو مؤسسة حكومية للصناعات الدفاعية، تعمل في إنتاج وصيانة وإصلاح أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، ومكونات الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة بعيدة المدى ذات الأجنحة الثابتة، وسُجّل انفجار ثانوي واسع النطاق نتيجةً للضربة.

وأكد البيان أنه في مقاطعة كييف، تم استهداف مستودع "فيشنيفوي" للوقود ومواد التشحيم (Nefteyeksperimentalnoye KP)- منشأة تجريبية وهندسية رئيسية متخصصة في تصميم ومعايرة وصيانة خزانات محطات الوقود، ويُستخدم البنزين والديزل المخزّن في هذه المنشأة لتوصيل الوقود في حالات الطوارئ إلى مناطق القتال.



